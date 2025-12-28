Новый год — 2026
Гороскоп на 28 декабря: вкладываем, покупаем, следим за здоровьем

Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для женщин и мужчин: день стабильности и инвестиций Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для женщин и мужчин: день стабильности и инвестиций Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Гороскоп на 28 декабря для женщин и мужчин обещает успешный в финансовом плане день. Сегодня удачными окажутся любые крупные покупки — от автомобиля до квартиры. Уместны будут и рискованные вложения, если они будут направлены на заботу о будущем.

Гороскоп на 28 декабря для мужчин:

  • Овен. Овны почувствуют стабильность и спокойствие, которые им так необходимы. Удачное время для завершения дел. Будьте настойчивы, но не противьтесь обстоятельствам — гибкость поможет избежать проблем.
  • Телец. Тельцам предстоит интенсивный день с множеством задач на работе. Постарайтесь сохранить душевное равновесие, несмотря на напряжение. Будьте внимательны к здоровью и избегайте перегрузок.
  • Близнецы. В отношениях с друзьями возможны конфликты из-за досадного недопонимания. Подготовьтесь и к возможным разногласиям на общественных мероприятиях — контролируйте свои эмоции и старайтесь не накалять обстановку.
  • Рак. Раками сегодня овладеет меланхолия. Постарайтесь найти причины, по которым ваши чувства стали столь мрачными. Прогулки на свежем воздухе и занятия спортом помогут развеять негативные мысли.
  • Лев. Львы захотят порадовать себя покупкой. Не откладывайте это на вечер. Днем вам могут поступить предложения о новой работе или дополнительном доходе. Будьте осторожны — не рискуйте без необходимости.

Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для женщин и мужчин Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для женщин и мужчин Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Дева. Этот день подарит Девам уверенность в себе и привлекательность. Новые знакомства обогатят вашу жизнь идеями и положительными эмоциями. Используйте шанс для налаживания отношений в коллективе.
  • Весы. Весам не стоит рассчитывать на легкие успехи. Проблемы могут неожиданно возникнуть даже в простых делах. Лучше провести день в спокойной обстановке, сосредоточившись на сохранении сил.
  • Скорпион. Скорпионы столкнутся с искушениями. Избегайте азартных игр и неоправданных финансовых решений. Управляйте своими мыслями, опирайтесь на здравый смысл в принятии решений.
  • Стрелец. Стрельцы столкнутся с неотложными делами, которые потребуют полного внимания. Берегите финансы и избегайте крупных трат. Используйте день для планирования и оптимизации расходов.
  • Козерог. Козероги должны быть открыты новым возможностям на работе. Среди коллег вы можете найти верного друга. Чтобы принять верное решение — прислушайтесь к внутреннему голосу.
  • Водолей. Водолеи должны сосредоточиться на планировании и рациональном использовании времени. Не подписывайте новые контракты — лучше работайте над текущими задачами и укрепляйте старые связи.
  • Рыбы. Для Рыб откроются новые карьерные горизонты. Вы сможете открыть в себе новые таланты. Сохраняйте позитивный настрой в мыслях — это залог успеха. Ваше чутье сейчас на высоте, доверяйте ему.

Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для мужчин Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для мужчин Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на 28 декабря для женщин:

  • Овен. Овнам настала пора позаботиться о здоровье. Сегодня могут произойти кардинальные перемены в личной жизни. Не бойтесь менять свою точку зрения, это поможет наладить отношения.
  • Телец. Тельцам рекомендуется интеллектуальная деятельность. Ожидаются встречи с потенциальными партнерами и друзьями. Ставьте амбициозные цели и стремитесь к их достижению.
  • Близнецы. Близнецы будут притягивать внимание. В ситуации выбора между любовью и долгом выбирайте первое. Это поможет решить внутренние проблемы и избавиться от тревоги.
  • Рак. Ракам следует позаботиться о себе и своих потребностях. Доверяйте своей интуиции и делайте выбор только в том случае, если полностью уверены.
  • Лев. Львы могут почувствовать недомогание. Посетите врача и не рискуйте своим здоровьем. Это успешный день для начала любовных отношений — у вас хороший шанс встретить интересного человека.

Гороскоп на сегодня, 28 декабря Гороскоп на сегодня, 28 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Дева. У Девы ожидается успех в интеллектуальной деятельности. Применяйте свои таланты, но будьте готовы воспринять и чужую точку зрения, чтобы избежать конфликтов. Вечером уделите внимание партнеру.
  • Весы. Весов сегодня посетит вдохновение. Поддержка близкого человека поможет достичь поставленных целей. Будьте щедрыми и добрыми — это окупится с лихвой.
  • Скорпион. Скорпионы должны сосредоточиться на здоровье. Правильное питание и спорт помогут вам укрепить физическое состояние и уверенность в себе.
  • Стрелец. Стрельцам следует сосредоточиться на домашних делах. Не нагружайте близких своими проблемами. Этот день подходит для создания домашнего уюта и улучшения отношений с родными.
  • Козерог. Козерогов ожидают внезапные поступления средств. Если планировали крупную покупку, сейчас лучшей момент для нее. Советы опытных коллег помогут продвинуться по карьерной лестнице.
  • Водолей. Водолеям стоит позаботиться о здоровье и не игнорировать даже мелкие недомогания. Позитивный настрой и общение с природой помогут восстановить силы.
  • Рыбы. Сложности сегодня не помешают Рыбам реализовать свои амбиции. Ожидайте приятных неожиданностей в личных и профессиональных делах. Не расстраивайтесь из-за отмен каких-то встреч — впереди откроются лучшие перспективы.
