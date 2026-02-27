Зимняя Олимпиада — 2026
Агат: магические и лечебные свойства камня, значение и кому подходит

Агат: магические и лечебные свойства камня, значение и кому подходит
В древности из этого камня делали защитные амулеты, печати и камеи. Украшения с ним были найдены в гробницах египетских и шумерских правителей. Существовало поверье, что он способен сделать своего владельца невидимым. Все это — об одном и том же минерале. О свойствах и значении камня агат, а также о том, кому подходит агат по знаку зодиака, читайте в материале NEWS.ru.

Что такое агат: минералогия и знаменитые разновидности

Агат — это минерал, тонковолокнистый агрегат халцедона с характерной слоистой структурой и полосатым рисунком. Он представляет собой криптокристаллический кварц, образованный в вулканических породах.

В ювелирном мире агатом также называют разновидности халцедона без явной слоистости, но с характерным рисунком, например «моховым» и «звездчатым». Однако мнения ювелиров и ученых тут расходятся: для последних агат — это только полосчатый минерал.

Теперь поговорим про разновидности агата. Цвета и слои этого камня варьируются от молочно-белого, желтоватого и зеленоватого до почти черного, причем цвета идут полосами, слоями. Всего насчитывается около 150 разновидностей агата. Вот самые популярные:

  • радужный — полупрозрачный, переливающийся при огранке;

  • бразильский — с концентрической окраской;

  • моховый — иногда полупрозрачный, с включениями, напоминающими мох;

  • облачный — со слоями в голубой гамме;

  • ландшафтный — с узорами, напоминающими пейзажи природы;

  • бастионный — с разводами и в то же время острыми и угловатыми линиями.

  • кружевной агат — с нежными узорами, имитирующими ажурную ткань;

  • туррителловый агат — коричневый с необычной текстурой, напоминающей панцирь черепахи.

Важная ремарка о свойствах и значениях агата. Твердость камня по шкале Мооса — 6,5–7 баллов. Его прочность позволяет спокойно использовать его в украшениях и поделках.

Как отличить натуральный агат от подделки

Разновидности агата, его цвета и слои, как мы уже видели, широко варьируются. Поэтому и риск встретить подделку достаточно велик. Чтобы отличить натуральный агат от фальшивки, смотрите на следующие показатели:

  • Особенности окраски. Натуральные агаты не бывают однотонными, они содержат разные цветовые включения.

  • Твердость. Натуральный агат оставит после себя царапину на стекле.

  • Температура. Натуральный камень долгое время остается холодным.

  • Вес. Природный камень будет весить больше, чем подделка такого же размера.

  • Цвета. Слишком яркие, кислотные оттенки не свойственны агатам, за исключением мексиканского.

Рекомендуется оставить агат на ночь в стакане с водой. Если камень был искусственно окрашен, его расцветка и блеск потускнеют.

Браслет из кружевного агата Браслет из кружевного агата Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легенды и история: от древних амулетов до современных украшений

Украшения и талисманы из агата пользовались популярностью с древних времен. Ювелирные изделия из агата были обнаружены в местах захоронения египетских фараонов и шумерских правителей. А в Древней Греции и Риме из агата вырезали коллекционные печати и камеи. Агатовые бусы, относящиеся к V веку до нашей эры, были обнаружены в Алуште. Известно также, что некоторые народы даже использовали агат как аналог денег.

Агат применялся не только как украшение и монеты, но и как защитный амулет. Поэтому его вставляли в глаза статуй. Считалось, что так можно защититься от злых сил. А еще бытовало поверье, будто агат может сделать своего носителя невидимым, обострить его слух и защитить от землетрясения и молнии. При этом найти агат может только человек с чистой душой.

Уже упомянутые агатовые камеи, популярные в Древней Греции, пережили вторую волну популярности в Средние века во времена Крестовых походов. Рыцари отправлялись в бой с портретами дам сердца, выгравированными на красивом камне. Следующая волна популярности агата попала на середину XIX века, когда в Европу стали привозить бразильские и уругвайские агаты. Они стали излюбленным материалом ювелирного дома Фаберже.

В России интерес к агатам зародился в XVII веке. Камни использовали для изготовления табакерок и шкатулок. В настоящее время агат ценится как полудрагоценный камень, который может позволить себе любой желающий.

Магические свойства: защита, спокойствие, уверенность

Теперь перейдем к магическим и лечебным свойствам агата и начнем с эзотерики. Агату приписывают такие свойства, как:

  • защита от отрицательных эмоций, негатива, невзгод;

  • помощь при бессоннице;

  • притягивание счастья, долголетия и здоровья;

  • возвращение гармонии и равновесия;

  • укрепление духа;

  • оберег от зла.

Считается, что агат способен поглощать негативную энергию, защищая от нее своего владельца. Поэтому камень принято периодически очищать под проточной водой. В результате он становится идеальным талисманом от энергетических вампиров.

Влияние на здоровье: литотерапия и энергетика

Этот камень издревле считается камнем здоровья, поэтому теперь поговорим о применении агата в литотерапии.

  • При ангине, кашле и других заболеваниях горла и дыхательных путей рекомендуют носить агатовые бусы.

  • Серьги из агата помогают при зубной боли.

  • Агатовые браслеты уменьшают боль в суставах.

  • Браслет из агата на правой руке снижает раздражительность и помогает бороться с головными болями, а на левой — улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы.

  • Голубой агат помогает в борьбе с заболеваниями щитовидной железы.

  • Агат желтого цвета улучшает работу ЖКТ.

Это самые известные магические и лечебные свойства агата. Стоит напомнить, что литотерапия относится к альтернативной медицине. Вы можете обращаться к ней как к подспорью, рассчитывая на эффект плацебо, но лечение серьезных болезней стоит доверить дипломированным врачам.

Влияние на здоровье: литотерапия и энергетика Влияние на здоровье: литотерапия и энергетика Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совместимость со знаками зодиака и правила ношения

Теперь поговорим о том, кому подходит агат по знаку зодиака. Эзотерики уверены, что этот камень совместим с большинством знаков.

  • Тельцам он добавит рассудительности и спокойствия, увеличит жизненную силу.

  • Близнецам агат поможет четко расставлять приоритеты.

  • Раки благодаря агатам откроют в себе сокрытую ранее энергию.

  • Львы обретут в агате подспорье в творческой работе, требующей смекалки и воображения.

  • Девам агат послужит как надежный путеводитель, в том числе в любовных делах.

  • Весы смогут укрепить здоровье благодаря агату.

  • Скорпионы также обретут в агате помощника в любовных делах.

  • Козерогам агат поможет и в любви, и в карьере, и в других сферах жизни.

  • Водолеям агат подарит гармонию и спокойствие.

  • Рыбам камень поможет выглядеть презентабельно.

А вот Овнам и Стрельцам астрологи агат не рекомендуют. Считается, что магические и лечебные свойства агата диссонируют с энергетикой этих знаков. Так что им следует выбрать другой талисман, например красную яшму.

Теперь вы знаете все самое важное про свойства и значения камня агат. Этот камень пусть и не относится к драгоценным, радует изяществом и разнообразием расцветок. А значит, он станет хорошим подарком себе и близким.

