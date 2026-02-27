Агат: магические и лечебные свойства камня, значение и кому подходит

На каждый день

Агат: магические и лечебные свойства камня, значение и кому подходит

Агат: магические и лечебные свойства камня, значение и кому подходит

В древности из этого камня делали защитные амулеты, печати и камеи. Украшения с ним были найдены в гробницах египетских и шумерских правителей. Существовало поверье, что он способен сделать своего владельца невидимым. Все это — об одном и том же минерале. О свойствах и значении камня агат, а также о том, кому подходит агат по знаку зодиака, читайте в материале NEWS.ru.

Что такое агат: минералогия и знаменитые разновидности

Агат — это минерал, тонковолокнистый агрегат халцедона с характерной слоистой структурой и полосатым рисунком. Он представляет собой криптокристаллический кварц, образованный в вулканических породах.

В ювелирном мире агатом также называют разновидности халцедона без явной слоистости, но с характерным рисунком, например «моховым» и «звездчатым». Однако мнения ювелиров и ученых тут расходятся: для последних агат — это только полосчатый минерал.

Теперь поговорим про разновидности агата. Цвета и слои этого камня варьируются от молочно-белого, желтоватого и зеленоватого до почти черного, причем цвета идут полосами, слоями. Всего насчитывается около 150 разновидностей агата. Вот самые популярные:

радужный — полупрозрачный, переливающийся при огранке;

бразильский — с концентрической окраской;

моховый — иногда полупрозрачный, с включениями, напоминающими мох;

облачный — со слоями в голубой гамме;

ландшафтный — с узорами, напоминающими пейзажи природы;

бастионный — с разводами и в то же время острыми и угловатыми линиями.

кружевной агат — с нежными узорами, имитирующими ажурную ткань;

туррителловый агат — коричневый с необычной текстурой, напоминающей панцирь черепахи.

Важная ремарка о свойствах и значениях агата. Твердость камня по шкале Мооса — 6,5–7 баллов. Его прочность позволяет спокойно использовать его в украшениях и поделках.

Как отличить натуральный агат от подделки

Разновидности агата, его цвета и слои, как мы уже видели, широко варьируются. Поэтому и риск встретить подделку достаточно велик. Чтобы отличить натуральный агат от фальшивки, смотрите на следующие показатели:

Особенности окраски. Натуральные агаты не бывают однотонными, они содержат разные цветовые включения.

Твердость. Натуральный агат оставит после себя царапину на стекле.

Температура. Натуральный камень долгое время остается холодным.

Вес. Природный камень будет весить больше, чем подделка такого же размера.

Цвета. Слишком яркие, кислотные оттенки не свойственны агатам, за исключением мексиканского.

Рекомендуется оставить агат на ночь в стакане с водой. Если камень был искусственно окрашен, его расцветка и блеск потускнеют.

Браслет из кружевного агата Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легенды и история: от древних амулетов до современных украшений

Украшения и талисманы из агата пользовались популярностью с древних времен. Ювелирные изделия из агата были обнаружены в местах захоронения египетских фараонов и шумерских правителей. А в Древней Греции и Риме из агата вырезали коллекционные печати и камеи. Агатовые бусы, относящиеся к V веку до нашей эры, были обнаружены в Алуште. Известно также, что некоторые народы даже использовали агат как аналог денег.

Агат применялся не только как украшение и монеты, но и как защитный амулет. Поэтому его вставляли в глаза статуй. Считалось, что так можно защититься от злых сил. А еще бытовало поверье, будто агат может сделать своего носителя невидимым, обострить его слух и защитить от землетрясения и молнии. При этом найти агат может только человек с чистой душой.

Уже упомянутые агатовые камеи, популярные в Древней Греции, пережили вторую волну популярности в Средние века во времена Крестовых походов. Рыцари отправлялись в бой с портретами дам сердца, выгравированными на красивом камне. Следующая волна популярности агата попала на середину XIX века, когда в Европу стали привозить бразильские и уругвайские агаты. Они стали излюбленным материалом ювелирного дома Фаберже.

В России интерес к агатам зародился в XVII веке. Камни использовали для изготовления табакерок и шкатулок. В настоящее время агат ценится как полудрагоценный камень, который может позволить себе любой желающий.

Магические свойства: защита, спокойствие, уверенность

Теперь перейдем к магическим и лечебным свойствам агата и начнем с эзотерики. Агату приписывают такие свойства, как:

защита от отрицательных эмоций, негатива, невзгод;

помощь при бессоннице;

притягивание счастья, долголетия и здоровья;

возвращение гармонии и равновесия;

укрепление духа;

оберег от зла.

Считается, что агат способен поглощать негативную энергию, защищая от нее своего владельца. Поэтому камень принято периодически очищать под проточной водой. В результате он становится идеальным талисманом от энергетических вампиров.

Влияние на здоровье: литотерапия и энергетика

Этот камень издревле считается камнем здоровья, поэтому теперь поговорим о применении агата в литотерапии.

При ангине, кашле и других заболеваниях горла и дыхательных путей рекомендуют носить агатовые бусы.

Серьги из агата помогают при зубной боли.

Агатовые браслеты уменьшают боль в суставах.

Браслет из агата на правой руке снижает раздражительность и помогает бороться с головными болями, а на левой — улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы.

Голубой агат помогает в борьбе с заболеваниями щитовидной железы.

Агат желтого цвета улучшает работу ЖКТ.

Это самые известные магические и лечебные свойства агата. Стоит напомнить, что литотерапия относится к альтернативной медицине. Вы можете обращаться к ней как к подспорью, рассчитывая на эффект плацебо, но лечение серьезных болезней стоит доверить дипломированным врачам.

Влияние на здоровье: литотерапия и энергетика Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совместимость со знаками зодиака и правила ношения

Теперь поговорим о том, кому подходит агат по знаку зодиака. Эзотерики уверены, что этот камень совместим с большинством знаков.

Тельцам он добавит рассудительности и спокойствия, увеличит жизненную силу.

Близнецам агат поможет четко расставлять приоритеты.

Раки благодаря агатам откроют в себе сокрытую ранее энергию.

Львы обретут в агате подспорье в творческой работе, требующей смекалки и воображения.

Девам агат послужит как надежный путеводитель, в том числе в любовных делах.

Весы смогут укрепить здоровье благодаря агату.

Скорпионы также обретут в агате помощника в любовных делах.

Козерогам агат поможет и в любви, и в карьере, и в других сферах жизни.

Водолеям агат подарит гармонию и спокойствие.

Рыбам камень поможет выглядеть презентабельно.

А вот Овнам и Стрельцам астрологи агат не рекомендуют. Считается, что магические и лечебные свойства агата диссонируют с энергетикой этих знаков. Так что им следует выбрать другой талисман, например красную яшму.

Теперь вы знаете все самое важное про свойства и значения камня агат. Этот камень пусть и не относится к драгоценным, радует изяществом и разнообразием расцветок. А значит, он станет хорошим подарком себе и близким.

Ранее мы рассказали про свойства и значения малахита.