Банки, синяя лампа и картошка: странные, но любимые методы лечения в СССР

Советская домашняя медицина — это отдельная вселенная. В прошлом в ход часто шли подручные средства: стеклянные банки, бумажки с горчицей, странная лампа с синей колбой и, конечно, кастрюля с картошкой. Многие из нас помнят это с детства. Но что сегодня говорят врачи об этих методах? Где гениальная народная смекалка, а где — опасный риск? Давайте разбираться.

Синяя лампа (рефлектор Минина): физиотерапия по-советски

На самом деле синяя лампа — изобретение не советское, а дореволюционное. В конце XIX века военный врач Анатолий Минин предложил применять лампы накаливания для лечения мышечных болей, невралгии и даже туберкулеза. Он выбрал синий не случайно: такой свет меньше слепит глаза и делает процедуру более комфортной.

В СССР рефлектор Минина поставили на поток. Простой металлический плафон, лампа, ручка — прибор стоил копейки и был в каждой второй семье. Инструкция для синей лампы Минина была проста: включил в розетку, направил на переносицу (для лечения насморка), держишь 15–20 минут на расстоянии 20–30 сантиметров, чтобы чувствовалось приятное тепло. Именно этот эффект должен был способствовать выздоровлению.

Синяя лампа Минина, инструкция к которой не менялась сто лет, работает за счет инфракрасного излучения. Оно проникает вглубь тканей, расширяет сосуды, усиливает кровоток и снимает отек. Врачи и сегодня признают: на начальной стадии насморка, когда выделения прозрачные, прогревание реально помогает, может облегчать симптомы. Но есть нюансы. При гнойном гайморите, высокой температуре или подозрении на онкологию лампу включать нельзя — будет только хуже. Так что бабушкин метод имеет вполне научное обоснование, но требует осознанного подхода.

Воспитанники детского сада комбината «Светлячок» во время процедуры кварцевания, 1979 год Фото: В. Журавлев / РИА Новости

Банки и горчичники: зачем их ставили и работают ли они

Если спросить европейца о русской медицине, он в ужасе вспомнит именно банки. Лечение банками в СССР было повсеместным и потому стало так известно даже за границей. С помощью зажженной спички внутри грушевидных стеклянных изделий создавали вакуум, прижимали их к спине, и через полминуты кожа втягивалась внутрь. Считалось, что вакуум усиливает кровообращение в легких и бронхах, помогая победить воспаление. В подтверждение правильного проведения процедуры на тех местах, где ставили банки, оставались фиолетовые круги, или, проще говоря, кровоподтеки.

Феномен действия банок объясняли с научной точки зрения. Считалось, что вакуум усиливает местное кровообращение и рефлекторно влияет на дыхательную систему.

Но сегодня официальная медицина смотрит на лечение банками в СССР без ностальгии. Американское онкологическое общество прямо называет метод рискованным из-за ожогов и отсутствия доказанной эффективности. Российские врачи тоже не в восторге: некоторые считают, что банки могут помочь при легкой простуде, но только если нет температуры, а ставить их должен умеющий человек.

Еще интереснее история с горчичниками от кашля. Их польза и вред — тема вечных споров. С одной стороны, эфирные масла горчицы действительно раздражают кожу, расширяют сосуды и рефлекторно усиливают кровообращение в легких. С другой — современные терапевты прямо заявляют: вред применения горчичников от кашля перевешивает их пользу. Реального терапевтического эффекта при ОРВИ они не дают, а работают в основном как плацебо и отвлекающая процедура.

Более того, принесут горчичники от кашля пользу или вред, прямо зависит от правильного применения. Их нельзя ставить при температуре, на родинки, на слизистые и на область сердца. Если передержать, ожог гарантирован. Так что назвать горчичники бесполезными нельзя, но и панацеей они никогда не были.

Важно! Детям до года категорически нельзя ставить горчичники, детям постарше — только тыльной стороной и не дольше 5–7 минут.

Народные методы лечения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дышать над картошкой: народный метод борьбы с насморком

Кастрюля с дымящейся картошкой, сверху — одеяло, и ты сидишь, обжигая лицо паром, пока бабушка причитает: «Дыши глубже!» Знакомо? Этот ритуал десятилетиями считался лучшим средством от насморка и кашля, так как горячий пар прогревает дыхательные пути, а фитонциды картофеля убивают микробов.

Но эффективность дыхания над картошкой сегодня оценивается врачами крайне скептически. Лоры называют этот метод пережитком прошлого, от которого пора отказываться. Главная опасность — ожог слизистой. Горячий пар не просто сушит, он травмирует нежную оболочку носа и горла, провоцирует отек и усиливает воспаление.

Дышать над картошкой может быть опасно! Эффективность процедуры невысокая. Такое дыхание все же может кратковременно облегчать симптомы, но не влияет на причину болезни. Теплый влажный воздух может временно разжижать слизь, облегчать отхождение секрета. Однако риск осложнений вполне реален.

Человек тратит время на бесполезные ингаляции, пропускает начало болезни, а насморк тем временем уходит в пазухи. Итог — гайморит и антибиотики. Современные небулайзеры делают ту же работу безопасно и эффективно. Так что картошку лучше оставить на ужин.

Горчица в носках, парафин и чесночные бусы: гениально или опасно

Отдельная глава советской домашней медицины — прогревание ног. Горчица в носках от простуды — метод, который жив до сих пор. Смысл прост: на стопах расположены рефлекторные зоны, связанные с дыхательной системой. Сухая горчица мягко раздражает кожу, усиливает местное кровообращение и «отвлекает» болезнь.

Врачи подтверждают: от простуды горчица в носках работает, но только как профилактика или при самых первых симптомах. Если вы промочили ноги, замерзли и чувствуете, что начинаете заболевать, — насыпьте по чайной ложке порошка в хлопковые носки, сверху наденьте шерстяные и ложитесь спать. Важно: кожа должна быть абсолютно сухой, иначе горчица вызовет ожог.

Детям процедуру делают с осторожностью, лучше через тонкие носки.

А вот парафиновые прогревания в домашних условиях — метод не столько народный, сколько физиотерапевтический, но в СССР его активно применяли самостоятельно. Растопленным парафином прогревали больные суставы или спину при кашле, создавая эффект сауны на коже. Тепло держится долго, сосуды расширяются, воспаление уходит. Сегодня этот метод существует в виде озокеритотерапии и вполне признан официальной медициной. Но самодеятельность с растопленным парафином на кухне чревата ожогами. Парафиновые прогревания в домашних условиях лучше не проводить, а доверить это дело специалисту. Если уж так хочется попробовать этот метод, то рекомендуем купить готовый аптечный парафин и четко соблюдать инструкцию.

Методы лечения из СССР: безопасны ли? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чесночные бусы для детей — история про защиту от вирусов. Вешать на шею зубчик чеснока в пластиковом яйце от киндер-сюрприза — идея скорее психологическая. Фитонциды чеснока действительно убивают микробы, но только при прямом контакте. Сквозь пластик и на расстоянии они бесполезны. Зато запах отпугивает не только вирусы, но и окружающих.

Что из этого наследия действительно имеет смысл сегодня

Советская домашняя медицина — это огромный пласт народного опыта, который складывался десятилетиями в условиях дефицита эффективных лекарств. Что-то оказалось вредным мифом, что-то — гениальным в своей простоте методом.

Синяя лампа до сих пор стоит в рекомендациях врачей, но с оговорками: только начальная стадия, только без гноя и температуры. Горчичники и банки скорее бесполезны, но если вам от них легче психологически, то при отсутствии противопоказаний хуже не будет. Дышать над картошкой врачи не рекомендуют категорически: риска больше, чем пользы.

Горчица в носках от простуды может создавать согревающий эффект и субъективное ощущение облегчения, но только как экстренная помощь при переохлаждении. Парафин — отличная физиотерапия, но дома проводить ее необходимо аккуратно.

Главный урок советской домашней медицины простой: любые методы хороши, когда они уместны и безопасны. Если температура под сорок или из носа течет зеленый гной — лампа, горчица и картошка не помогут. Нужен врач, анализы и нормальные лекарства. Но если вы просто замерзли и чувствуете першение в горле — почему бы не надеть шерстяные носки с горчицей и не погреться под синей лампой? Иногда даже плацебо работает, если верить в него всем сердцем.

