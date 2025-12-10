Кинолог объяснил, как помочь собаке при боли в суставах

При боли в суставах у пожилого питомца необходимо обеспечить ему теплую среду, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что животные с больными суставами могут реагировать на изменения погоды.

Тепло — лучший друг суставов. Защитите питомца от холода и сквозняков. Дома ему необходимо комфортное место для отдыха, а на прогулке — теплая одежда. При выраженной боли, если ветеринарный врач разрешает, можно использовать теплый компресс, — рассказал Голубев.

Он также посоветовал использовать ортопедический матрас. По словам кинолога, помочь питомцу могут специальные массажи — делать их можно самостоятельно в домашних условиях, а сама процедура занимает около 10 минут.

Ранее Голубев рассказал, что зимой собакам необходима теплая еда, поддержание водного баланса и белок. Он отметил, что в холодное время года также важно следить за уровнем активности питомца.