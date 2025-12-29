Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 19:33

Золотая рыбка у вас дома: как выбрать аквариум и ухаживать за живностью

Как выбрать аквариум для дома — секреты установки, ухода и наполняемости Как выбрать аквариум для дома — секреты установки, ухода и наполняемости Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Домашний аквариум — это не просто красивый элемент интерьера, но и источник спокойствия. Наблюдение за плавными движениями рыбок снижает стресс, улучшает настроение и создает в комнате особую атмосферу уюта.

Выбор подходящего аквариума

Первый вопрос новичка: как выбрать аквариум по размеру и качеству? Начинающим подойдет емкость от 50 до 100 л: в маленьких объемах сложнее поддерживать биологическое равновесие, а слишком большие требуют опыта. Обратите внимание на толщину стекла — для столитрового аквариума достаточно 5–6 мм. Прямоугольная форма практичнее круглой: в ней удобнее размещать оборудование и декорации. Проверьте качество швов — они должны быть ровными, без пузырьков воздуха.

Установка и расположение

Поставьте аквариум на прочную тумбу вдали от окна и батарей. Прямые солнечные лучи провоцируют рост водорослей, а перепады температуры вредят рыбкам. Убедитесь, что пол выдержит вес наполненной емкости — 100-литровый аквариум весит около 120 кг.

Подбор обитателей

Для новичков идеальны неприхотливые виды:

  • гуппи,

  • меченосцы,

  • данио,

  • коридорасы.

На каждую рыбку длиной 5 см нужно примерно 2–3 л воды. Важно учитывать совместимость: мирных данио нельзя селить с агрессивными цихлидами, а золотым рыбкам нужна прохладная вода, в отличие от тропических видов.

Необходимое оборудование

В вопросе «Как выбрать аквариум?» важно еще и его техническое наполнение. Для комфортного содержания рыбок понадобятся:

  • компрессор для аэрации,

  • фильтр (внутренний или внешний),

  • обогреватель с терморегулятором,

  • термометр,

  • освещение.

Из средств ухода приобретите:

  • сачок,

  • сифон для чистки грунта,

  • тесты для воды,

  • кондиционер, нейтрализующий хлор.

Регулярные подмены 20–30% воды раз в неделю сохранят здоровье питомцев.

Ранее мы рассказывали, как обустроить в квартире огород.

аквариум
питомцы
рыбы
советы
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде потребовали признать Зеленского террористом
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
В Турции назвали атаку на резиденцию Путина самоубийственной
В Лондоне новое требование полиции спровоцировало скандал с масонами
«Вывели из строя»: Трамп заявил о мощном ударе по Венесуэле
Мужчина потребовал от ресторана $50 тыс. после неудачного похода в туалет
Домработница приготовила отравленный «коктейль» для ребенка хозяев
Угрожавшего отрезать учителю язык цыгана отправят в колонию
Картаполов: Зеленский делает все для продолжения конфликта
«Демонстрация агонии»: Слуцкий о попытках ВСУ атаковать резиденцию Путина
Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе
Парализованный китаец одним пальцем создал «умную ферму» и открыл бизнес
Рынок акций упал на фоне попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина
Подмосковье будет роботизировать логистику
Автор хитов Долиной опроверг «посвящение» новой песни квартире в Хамовниках
Зеленский не признал попытку атаки ВСУ на госрезиденцию Путина
Мать и дочь выжили благодаря бездомной собаке, которую они приютили
Зарево на границе с Румынией, прощание с Лесневской: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.