Новым обитателем «Москвариума» стал аксолотль необычного окраса

В Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ привезли нового аксолотля черно-золотого цвета, сообщает «Москва 24». Такой окрас характерен для диких представителей этого вида.

А еще эти земноводные славятся своими способностями к регенерации: могут отрастить обратно потерянный хвост, конечности, жабры и даже внутренние органы, — рассказала заместитель генерального директора, глава биологического департамента «Москвариума» Ирина Мейнцер.

Благодаря такому необычному окрасу аксолотли в дикой природе могут незаметно охотиться. Отмечается, что для содержания вида необходимы специальные условия температуры и освещения.

