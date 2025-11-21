Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 13:43

Новым обитателем «Москвариума» стал аксолотль необычного окраса

В «Москвариум» привезли аксолотля черно-золотого цвета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ привезли нового аксолотля черно-золотого цвета, сообщает «Москва 24». Такой окрас характерен для диких представителей этого вида.

А еще эти земноводные славятся своими способностями к регенерации: могут отрастить обратно потерянный хвост, конечности, жабры и даже внутренние органы, — рассказала заместитель генерального директора, глава биологического департамента «Москвариума» Ирина Мейнцер.

Благодаря такому необычному окрасу аксолотли в дикой природе могут незаметно охотиться. Отмечается, что для содержания вида необходимы специальные условия температуры и освещения.

Ранее сообщалось, что в «Москвариуме» на свет появился детеныш черноморской афалины, занесенной в Красную книгу. Новорожденный дельфиненок чувствует себя отлично.

