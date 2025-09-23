Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 14:18

В «Москвариуме» краснокнижная афалина родила детеныша

Фото: Пресс-служба «Москвариума»

В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на свет появился детеныш черноморской афалины, занесенной в Красную книгу, сообщили в пресс-службе комплекса. Новорожденный дельфиненок чувствует себя отлично.

Самка по кличке Нота стала матерью уже во второй раз. Ранее, в 2023 году, у нее родился детеныш по имени Локи. Роды проходили под постоянным контролем ветеринаров и тренеров, которые были готовы в любой момент оказать необходимую помощь.

Специалисты организовали круглосуточный мониторинг состояния малыша, уделяя особое внимание налаживанию процесса молочного вскармливания. Планируется, что в возрасте пяти-шести месяцев дельфиненок начнет получать рыбный прикорм, но материнское молоко останется частью его рациона до двух лет. Параллельно ведется постоянный контроль параметров среды обитания: температуры и состава воды, уровня освещения и других ключевых показателей.

Отмечается, что детеныш хорошо развивается — уверенно плавает, активно питается и с удовольствием играет с матерью, особенно увлекаясь игрой с пузырьками воздуха.

Ранее два детеныша занесенного в Международную Красную книгу короткохвостого питона родились в террариуме Московского зоопарка. Яйца до вылупления змей созревали в специальном инкубаторе, а после появления рептилий на свет их поместили в теплый террариум.

Москва
дельфины
животные
Красная книга
