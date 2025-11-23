Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 13:22

Бездыханное тело редкого кита попало на видео

На Камчатке обнаружили мертвого японского кита

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На берег Камчатки вынесло мертвого японского кита, сообщила в Telegram-канале специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница. По предварительной информации, гигант запутался в рыболовных снастях.

Причина смерти пока не установлена, но на видео от очевидцев видно серьезное запутывание на передней части головы кита. Веревка охватывает верхнюю челюсть кита и зацеплена за китовый ус. Также видна веревка рядом (возможно, это продолжение той, что тянется из пасти кита), — написала биолог.

По словам Куницы, во время охоты эти животные широко раскрывают пасть, и в итоге снасти зацепляются за китовый ус. Биолог добавила, что японские киты относятся к крайне редким видам. Популяция сильно сократилась в период активного китобойного промысла и до сих пор не смогла восстановиться.

Рост численности идет очень медленно: самки приносят по одному детенышу раз в три–пять лет, причем беременность у них длится около года, подытожила Куница.

Ранее огромного 12-метрового сельдяного кита выбросило на берег на Сахалине после шторма. Они занесены в Красную книгу, и встретить их — большая редкость. Длина тела взрослых особей может достигать 27 метров. Эти млекопитающие как правило держатся группами от двух до семи животных.
киты
дельфины
Камчатка
море
