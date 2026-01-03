Что приготовить на завтрак? Еврейская закуска, которая взрывает вкус

Для приготовления вам потребуется филе одной крупной копченой скумбрии. Мякоть одного спелого авокадо разомните вилкой в пасту. Добавьте к авокадо филе скумбрии, две столовые ложки сливочного сыра, чайную ложку дижонской горчицы и сок половины лайма. Тщательно измельчите и перемешайте все ингредиенты блендером до состояния однородного крема. В конце вмешайте мелко нарубленный пучок укропа и молотый черный перец по вкусу. Готовый форшмак переложите в сервировочную пиалу, сбрызните оливковым маслом и украсьте веточкой укропа. Подавайте охлажденным с гренками из ржаного хлеба или хрустящими крекерами.

Ранее мы писали об уникальном рулете из лаваша — идеальной закуске для любого момента!