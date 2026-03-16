Тает во рту: шоколадное суфле, которое получается у всех с первого раза

Многие боятся шоколадного суфле как огня, считая его вершиной кондитерского пилотажа, доступной лишь поварам. На самом деле это десерт, который прощает ошибки новичкам. Секрет здесь не в сложных движениях, а в правильном отношении к продуктам.

Начнем с фундамента. 100 г хорошего темного шоколада, который вы и сами съели бы с удовольствием, нужно растопить на водяной бане вместе с 50 мл жирного молока. Пока шоколад растапливается, отделите белки четырех яиц от желтков. Это требует сухости и чистоты: ни капли воды, ни соринки желтка в белках, иначе не будет той воздушности. Желтки вмешайте в остывший шоколад по одному, добавляя туда же 30 г сахара и щепотку соли, которая, как ни странно, сделает шоколад глубже и ярче.

Белки, уже поджидающие в холодильнике, мы начинаем взбивать. Сначала на медленной скорости, чтобы разрушить крупные связи, затем, когда появляется пена, увеличиваем темп и всыпаем оставшиеся 30 г сахарной пудры. Ваша цель — не каменные пики, как для безе, а мягкие, податливые, которые, если вынуть венчик, тянутся за ним, но не падают. Именно такая текстура наполнит суфле воздухом, а не резиной.

Треть белоснежной массы быстро и грубо вмешайте в шоколад. А оставшиеся две трети добавляйте предельно нежно, движениями снизу вверх. Разлейте массу по смазанным маслом и присыпанным сахаром формочкам и отправляйте в разогретую до 200 градусов духовку ровно на 7–9 минут. И главный совет: ни в коем случае не хлопайте дверцей и не заглядывайте в духовку каждые две минуты. Суфле — создание, которое требует уважения к личному пространству. Подавайте его прямо в формочках, с шариком ванильного мороженого, которое будет таять, смешиваясь с горячим шоколадом.

Совет: чтобы суфле гарантированно поднялось ровной шапочкой, перед выпеканием проведите большим пальцем по краю формочки, сделав небольшую канавку по кругу — тогда серединка взойдет выше краев, и десерт будет выглядеть эффектнее.

Пищевая ценность на одну порцию (из расчета 4 порции): Калорийность: 275 ккал. Белки: 8 г, Жиры: 13 г, Углеводы: 29 г.

