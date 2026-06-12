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12 июня 2026 в 11:00

Домашние колбаски на мангале: от нежных до острых — три рецепта

Домашние колбаски на мангале: от нежных до острых — три рецепта Домашние колбаски на мангале: от нежных до острых — три рецепта Фото: Shutterstock/FOTODOM
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С приходом лета мангал становится центром притяжения на любом участке. Но если стейки и шашлыки требуют долгого маринования, то домашние колбаски для гриля можно сделать прямо перед пикником. Секрет удачного блюда — правильный фарш, достаточное количество жира и пара нехитрых приемов.

Куриные колбаски с чесноком и паприкой: легкость и сочность

Куриное филе считается постным, но с добавлением сливочного масла и яйца оно становится невероятно нежным. Паприка придает красивый румянец, а чеснок — аппетитный аромат. Ингредиенты: 700 г куриного филе, 100 г холодного сливочного масла, 2 зубчика чеснока, 1 ч. ложка сладкой паприки, 0,5 ч. ложки соли, 0,25 ч. ложки черного перца, 1 яйцо, 2 ст. ложки муки, натуральная оболочка или пергамент.

Филе дважды перекручивают на мясорубке с мелкой сеткой. Чеснок трут на терке или давят. Масло нарезают мелкими кубиками и держат в морозилке до последнего момента. В миске соединяют фарш, масло, чеснок, паприку, соль, перец, яйцо и муку. Вымешивают руками до тех пор, пока масса не станет гладкой. Наполняют оболочку не слишком туго, завязывают концы. Формуют колбаски длиной с ладонь, перевязывая ниткой. Если оболочки нет, фарш заворачивают в смазанную маслом пекарскую бумагу в виде рулетиков. Перед жаркой колбаски прокалывают вилкой в нескольких местах. Готовят на решетке над углями 10–12 минут, часто переворачивая.

  • Калорийность на 100 г — 180 ккал.

  • Совет: ледяные кусочки масла не дадут фаршу перегреться при жарке, и колбаски останутся сочными. Вынимайте масло из морозилки прямо перед замесом.

Куриные колбаски с чесноком и паприкой Куриные колбаски с чесноком и паприкой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свиные колбаски с сыром и огородной зеленью

Жирная свиная лопатка сама по себе хороша, а с добавлением сыра и свежей зелени превращается в настоящий деликатес. Главное — не пересушить. Ингредиенты: 800 г свиной шеи или лопатки, 150 г твердого сыра (чеддер или гауда), петрушка, укроп по вкусу, 3 зубчика чеснока, 1 ч. ложка соли, 0,5 ч. ложки перца, 2 яйца, 3 ст. ложки панировочных сухарей, оболочка.

Свинину режут крупными кусками и пропускают через мясорубку с крупной решеткой — текстура должна ощущаться. Сыр трут на крупной терке. Зелень и чеснок мелко секут. В емкости смешивают фарш, сыр, зелень, чеснок, соль, перец, яйца и сухари. Массу отбивают об стенку миски не менее 10 раз для плотности. Начиняют оболочку, оставляя немного свободного места. Делают колбаски по 12–15 см, перевязывают нитью. Убирают в холодильник на час — за это время сухари впитают лишнюю влагу. Перед жаркой дают согреться 20 минут, прокалывают. Жарят на углях средней температуры 15 минут, поворачивая каждые 2–3 минуты.

  • Калорийность на 100 г — 280 ккал.

  • Совет: чтобы сыр не вытекал при жарке, выбирайте сорта с высокой температурой плавления. Перед нарезкой сыр можно подморозить — так он лучше трется.

Острые говяжьи колбаски с чили и кумином

Пряный вариант для любителей «перчинки». Говядина дает плотную текстуру, а перец чили и кумин обеспечивают взрыв вкуса. Ингредиенты: 700 г говяжьей вырезки или лопатки, 2 стручка острого перца (халапеньо или чили), 3 зубчика чеснока, 1 ч. ложка молотого кумина, 1 ч. ложка кориандра, 1 ст. ложка томатной пасты, 1 ч. ложка соли, 0,5 ч. ложки черного перца, 1 яйцо, 2 ст. ложки муки, оболочка.

Говядину пропускают через мясорубку со средней решеткой. Из перца удаляют семена (если не хотят жгучести), измельчают вместе с чесноком. В чаше смешивают фарш, перец, чеснок, кумин, кориандр, томатную пасту, соль, перец, яйцо и муку. Вымешивают до липкости. Оболочку наполняют плотнее, чем в предыдущих рецептах, так как говядина даст меньше усадки. Формуют короткие колбаски по 10 см. Охлаждают полчаса. Перед жаркой прокалывают. Жарят на сильном жару 12–14 минут, постоянно вращая.

  • Калорийность на 100 г — 220 ккал.

  • Совет: для мягкости добавьте в фарш 50 г ледяного сливочного масла. Подавайте с соусом из натурального йогурта, мяты и лимонного сока — он смягчит остроту.

Острые говяжьи колбаски с чили и кумином Острые говяжьи колбаски с чили и кумином Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три правила домашних колбасок для гриля

Правило первое: фарш должен быть холодным, почти ледяным. За полчаса до работы уберите мясо в морозилку. Правило второе: натуральную оболочку (кишки) вымачивают в воде с уксусом полчаса, затем промывают. Если оболочки нет, используйте пекарскую бумагу — смажьте, заверните, закрепите зубочистками. Правило третье: колбаски перед жаркой обязательно прокалывают в 3–4 местах, чтобы пар выходил и оболочка не лопалась. Угли должны быть раскаленными, но без пламени. Готовые колбаски выкладывают на блюдо и дают «отдохнуть» 5 минут.

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