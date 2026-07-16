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16 июля 2026 в 17:04

Жареная картошка по мотивам азу: вкуснятина с охотничьими колбасками и солеными огурцами

Фото: D-NEWS.ru
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Обычная жареная картошка давно стала любимым блюдом, но иногда хочется приготовить ее по-новому. Стоит добавить охотничьи колбаски, соленые огурцы и немного томатной пасты, и привычный ужин приобретает совершенно другой вкус, напоминающий знаменитое азу.

Картофель остается румяным и хрустящим, колбаски делают блюдо сытным, а соленые огурцы добавляют приятную пикантность.

Для приготовления возьмите: картофель — 800 г, охотничьи колбаски — 250 г, репчатый лук — 1 шт., сладкий болгарский перец — 1 шт., соленые огурцы — 2–3 шт., томатную пасту — 1,5 ст. л., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 3 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, копченую паприку — 1 ч. л., свежую зелень — для подачи.

Картофель нарежьте крупными дольками и обжарьте на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки почти до готовности, затем переложите на тарелку. В той же сковороде обжарьте кружочки охотничьих колбасок, добавьте нарезанный полукольцами лук и сладкий перец, готовьте до мягкости овощей.

Затем положите соленые огурцы, нарезанные соломкой, добавьте томатную пасту, измельченный чеснок и немного воды, чтобы получился насыщенный соус. Верните картофель в сковороду, аккуратно перемешайте и потомите под крышкой 5–7 минут, чтобы все вкусы объединились. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Личный опыт

Автор News.ru Ольга Шмырева часто готовит это блюдо, когда хочется чего-то сытного без долгого стояния у плиты. Главное — сначала хорошо подрумянить картофель и только потом соединить его с остальными ингредиентами.

Проверено редакцией
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азу
томатная паста
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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