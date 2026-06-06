Топ-3 рецептов окрошки: на квасе, кефире и тане

В летний зной трудно представить себе более желанное блюдо, чем окрошка. Ледяная заправка в сочетании с мелко рубленными овощами, яйцами и мясом дарит ощущение свежести и наполняет энергией. Существует множество вариаций этого холодного супа, различающихся жидкой основой и набором ингредиентов.

Окрошка по-русски: говядина, домашний квас и острый хрен

Эта версия максимально приближена к старинным рецептам. Главное условие — квас должен быть натуральным, кисловатым, без излишней сладости. Хрен придает блюду бодрящую ноту. Ингредиенты на четыре порции: 300 г отварной говядины, 4 клубня картофеля, 4 яйца, 3 свежих огурца, 6 штук редиса, 100 г зеленого лука, 50 г укропа, 2 столовые ложки тертого хрена, соль и черный перец по вкусу, 1,5 литра хлебного кваса, сметана для подачи.

Говядину, картофель и яйца нарезают аккуратными кубиками примерно одинакового калибра. Огурцы и редис шинкуют тонкой соломкой. Зеленый лук и укроп измельчают. Все компоненты смешивают в большой емкости, приправляют солью, перцем и хреном. Разливают по тарелкам и заливают ледяным квасом. Сверху кладут ложку сметаны и посыпают свежей зеленью.

Калорийность на 100 г — 80 ккал.

Совет: если квас приторный, добавьте в него чуть-чуть лимонного сока или яблочного уксуса. Хрен лучше использовать свежеприготовленный, а не консервированный.

Окрошка на кефире с минералкой и куриным филе

Более диетический и нежный вариант. Кефир в сочетании с газировкой дает легкую пузырчатую текстуру, а куриное филе делает блюдо менее калорийным. Ингредиенты: 200 г отварного куриного мяса, 3 картофелины, 3 яйца, 2 огурца, 5 штук редиса, 50 г зеленого лука, 50 г укропа, соль и перец по вкусу, 500 мл кефира (2,5% жирности), 500 мл холодной сильногазированной минеральной воды.

Курицу, картофель и яйца нарезают кубиками. Огурцы и редис — тонкой соломкой. Зелень рубят. В отдельной миске смешивают кефир и минералку. В кастрюле соединяют все измельченные продукты, солят и перчат. Заливают кефирно-минеральной смесью, перемешивают. Убирают в холодильник на 20 минут. Подают со сметаной и щепоткой рубленого укропа.

Калорийность на 100 г — 75 ккал.

Совет: выбирайте минеральную воду с максимальным количеством газа. Если кефир слишком густой, добавьте немного больше воды.

Готовим окрошку: три рецепта для летней прохлады и сытости Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Окрошка на тане без картофеля с хрустящим редисом

Самый быстрый и низкокалорийный способ. Тан (или айран) — солоноватый кисломолочный напиток, который не требует досаливания. Отсутствие картофеля заметно облегчает блюдо. Ингредиенты: 200 г вареной колбасы или ветчины, 3 яйца, 2 огурца, 5 штук редиса, 50 г зеленого лука, 50 г укропа, кинза (по желанию), черный перец по вкусу, 1,5 л тана, соль (только если тан пресный).

Колбасу и яйца режут мелкими кубиками. Огурцы и редис — тонкой соломкой. Зелень мелко рубят. Все смешивают, слегка перчат. Заливают ледяным таном, перемешивают. Дают настояться 10 минут. Подают с долькой лимона и свежей кинзой.

Калорийность на 100 г — 65 ккал.

Совет: если тан без газа, добавьте в него немного содовой. Вместо колбасы можно использовать отварную индейку или телятину.

Полезные заметки для идеальной окрошки

Все отварные ингредиенты должны быть полностью остывшими, а жидкая основа — ледяной. Режьте продукты одинаковыми кусочками, так они лучше пропитаются. Солить лучше порционно в каждой тарелке, поскольку основа (квас, кефир, тан) может иметь разную соленость. Обязательно дайте окрошке постоять в холоде хотя бы полчаса — вкусы станут более гармоничными. Подавайте с густой сметаной, свежим бородинским хлебом.

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