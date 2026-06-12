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12 июня 2026 в 12:30

Бисквит, масляный крем и арахис — «Светлячок»: заткнет за пояс надоевшие «Прагу» и «Птичье молоко»

Фото: D-NEWS.ru
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Бисквит в этом торте выстаивают 8–10 часов, чтобы он стал влажным и пластичным, поэтому готовить его лучше с вечера. Вкус у «Светлячка» невероятно гармоничный: нежный и пропитанный бисквит идеально сочетается с жирным, но не приторным масляным кремом. А хрустящие орехи на боках добавляют изюминку и делают текстуру десерта просто роскошной. Это действительно торт, о котором вы не пожалеете!

Вот пошаговый рецепт. Чтобы приготовить бисквит, вам понадобится: мука (105 г), крахмал (25 г), сахар (130 г), 4 яйца и немного ванили. Для крема возьмите: сливочное масло (130 г), сахарную пудру (70 г), сгущенное молоко (50 г) и ваниль. Для бисквита взбейте яйца с сахаром в крепкую пену, затем аккуратно вмешайте муку и крахмал. Выпекайте в форме при 190 °C 30–40 минут. После выпечки обязательно оставьте бисквит выстаиваться на 8–10 часов. Это и есть главный секрет его сочности и пластичности. Для крема масло должно быть мягким, а сгущенку необходимо подогреть почти до кипения, а затем остудить до комнатной температуры. Взбивайте масло до пышности, затем по ложке добавляйте сгущенку, каждый раз тщательно взбивая, пока крем не станет глянцевым. Разрежьте готовый бисквит на 2–3 коржа, хорошо промажьте их кремом. Обязательно обсыпьте бока и верх торта измельченным арахисом. Приятного аппетита!

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже опробовала этот рецепт. Кстати, вместо арахиса я использовала грецкие орехи — получилось не менее хрустко и ароматно». Находка, а не рецепт!

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Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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