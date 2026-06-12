3 простых рецепта овощей на гриле: сочно и вкуснее, чем мясо

3 простых рецепта овощей на гриле: сочно и вкуснее, чем мясо

Только вообразите этот гастрономический рай: легкий дымок, румяные полоски от решетки и взрыв сладости в каждом кусочке перца или баклажана. Верьте или нет, но овощи на гриле получаются вкуснее мяса, если соблюдать три условия: время приготовления, грамотный подбор маринада и температуру углей. Сегодня разберем 3 проверенных рецепта овощей на гриле, чтобы ваши блюда всегда были сочными и вкусными.

Классические овощи на гриле на решетке (микс для мангала)

Этот рецепт овощей-гриль на мангале считается базовым. Получившаяся закуска подходит к любому мясу и прекрасно служит как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты (на 600 г):

кабачки (молодые) — 200 г;

болгарский перец (красный и желтый) — 200 г;

баклажаны — 150 г;

красный лук — 50 г;

оливковое масло — 30 г;

чеснок (сушеный) — 2 г (щепотка);

розмарин сушеный — 1 г;

соль морская — 3 г (на финише).

Приготовление:

Нарежьте кабачки и баклажаны кружками толщиной 1,5 см. Перец — крупными плоскими ломтями (без сердцевины), лук — кольцами 1 см. Смешайте масло, чеснок и розмарин. Кистью нанесите маринад на все кусочки с двух сторон. Не солите до жарки — соль вытягивает воду. Разожгите угли до состояния «серый пепел» (температура 230–250 градусов). Решетку прогревайте 5 минут. Выложите овощи на решетке так, чтобы между ними был зазор в 1 см. Жарьте без крышки: перец и лук — 4 минуты, затем переверните и готовьте еще 3 минуты. Кабачки и баклажаны — 5 минут с одной стороны и 4 минуты — с другой. Посолите готовые овощи на гриле прямо на решетке. Подавайте сразу.

Калорийность: 72 ккал на 100 г.

Полезные свойства: клетчатка улучшает пищеварение; калий поддерживает сердечный ритм.

Овощи гриль на решетке с пикантным маринадом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Овощи гриль на решетке с пикантным маринадом

Этот маринад для овощей на гриле создает глянцевую карамельную корочку, а кислота бальзамика делает мякоть упругой.

Ингредиенты (на 500 г):

баклажаны — 200 г;

шампиньоны крупные — 150 г;

цукини — 150 г;

для маринада: бальзамический уксус (6%) — 30 г;

мед жидкий — 15 г;

горчица дижонская — 10 г;

чеснок свежий (измельченный) — 5 г (1 зубчик);

масло виноградной косточки — 20 г;

перец черный молотый — 1 г.

Приготовление:

Баклажаны и цукини нарежьте пластинами 1,5 см. Шампиньоны промойте, оставьте целыми. Приготовьте маринад для овощей на гриле. Для этого смешайте уксус, мед, горчицу, чеснок, масло и перец. Взбейте вилкой до состояния эмульсии. Залейте овощи маринадом. Оставьте на 20 минут при комнатной температуре (не дольше, иначе уксус «сварит» мякоть). Решетку смажьте половинкой сырой картофелины (чтобы не пригорало). Выложите овощи гриль на решетке, грибы разместите шляпками вниз. Готовьте на углях средней жара (200–220 градусов): грибы — 6 минут (по 3 с каждой стороны), баклажаны и цукини — 8 минут (по 4 с каждой стороны). В конце сбрызните остатками маринада.

Калорийность: 98 ккал на 100 г.

Полезные свойства: медь из грибов участвует в кроветворении, антиоксиданты бальзамика снижают окислительный стресс.

Рецепт овощей гриль на мангале с сырной посыпкой и чесночным маслом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт овощей гриль на мангале с сырной посыпкой и чесночным маслом

Тем, кто хочет приготовить сытное и ароматное блюдо без мяса, отлично подойдет этот вариант. Он также придется как никогда кстати, если вы ищете рецепт овощей гриль на мангале для вечеринки.

Ингредиенты (на 550 г):

сладкий картофель (батат) — 200 г;

стручковая фасоль свежая — 100 г;

помидоры черри — 100 г;

болгарский перец — 150 г;

для соуса: масло сливочное 82% — 50 г;

чеснок (измельченный) — 8 г (2 зубчика);

петрушка свежая — 5 г;

пармезан (тертый) — 30 г;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Батат варите в мундире 10 минут (до полуготовности). Остудите, нарежьте кружками 2 см. Перец нашинкуйте четвертинками. Фасоль переберите. Растопите сливочное масло, добавьте чеснок и рубленую петрушку. Дайте настояться 5 минут. Насадите помидоры черри на 2 параллельные шпажки (чтобы они не крутились). Выложите овощи на решетку: батат и перец ближе к центру, фасоль — с краю (жарится быстрее). Готовьте на мангале с температурой 220 градусов: батат — 6 минут с каждой стороны (всего 12 минут), перец — по 4 и 3 минуты с каждой стороны соответственно, фасоль — по 3 и 2 минуты с каждой стороны, черри — 2 минуты без переворачивания (если лопнули — значит, готово). Сразу после снятия с решетки полейте овощи чесночным маслом и щедро посыпьте пармезаном. Перемешайте в миске.

Калорийность: 143 ккал на 100 г.

Полезные свойства: бета-каротин из батата превращается в витамин A; ферментированный пармезан содержит легкоусвояемый кальций.

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