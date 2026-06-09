Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 06:00

Грибы, курица, полчаса времени — и ты король праздничного застолья

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Знаешь этот момент, когда хочется чего-то сытного, но с душой? Эти куриные ножки в сливочном соусе — именно то. Мясо тает, грибы дают аромат, а румяная корочка не дает оторваться.

Ингредиенты

Куриная голень — 6 шт., шампиньоны свежие — 200 г, лук-порей — 150 г, чеснок — 4 зубчика, сливки 35% — 200 мл, бульон куриный — 200 мл, мука пшеничная — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., масло сливочное — 30 г, тимьян сушеный — 1 ч. л., базилик сушеный — 1 ч. л., цедра лимона — 25 г, перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу, петрушка для подачи.

Как готовлю

Сначала я мариную голени в соли, перце и половине трав — минут на 10, пока грею сковороду. Обжариваю их на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон, затем откладываю. В ту же сковороду кидаю сливочное масло и шампиньоны: жарю, пока вся влага не уйдет и грибы не станут румяными. Тем временем добавляю лук-порей, через пару минут — чеснок, а затем муку, чтобы загустить соус.

Добавляю бульон, сливки, цедру и оставшиеся травы. Довожу до кипения, возвращаю курицу в сковороду (если она подходит для духовки) и отправляю в разогретую до 190 градусов духовку на 25 минут. Готово: мясо само отходит от кости, а соус такой, что хочется съесть ложкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура мяса — просто тает во рту, а грибной аромат разнесся по всей квартире. Рекомендую сразу делать двойную порцию: разлетается моментально, и на второй день уже ничего не остается.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, на чем россияне не готовы экономить ради квартиры
Общество
Стало известно, на чем россияне не готовы экономить ради квартиры
Домашний квас — 3 лучших проверенных рецепта, которые всегда получаются
Семья и жизнь
Домашний квас — 3 лучших проверенных рецепта, которые всегда получаются
В России готовят новые ГОСТы для рынка готовой еды
Общество
В России готовят новые ГОСТы для рынка готовой еды
Варю кило картошки и собираю «Пастуший пирог» — сытная запеканка с фаршем и овощами. Вкусный способ накормить семью сытно и без заморочек
Общество
Варю кило картошки и собираю «Пастуший пирог» — сытная запеканка с фаршем и овощами. Вкусный способ накормить семью сытно и без заморочек
Лучшие маринады для шампиньонов: 4 рецепта для мангала, аэрогриля и духовки
Семья и жизнь
Лучшие маринады для шампиньонов: 4 рецепта для мангала, аэрогриля и духовки
Общество
рецепты
еда
мясо
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 июня: инфографика
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
В МИД указали на важную деталь в атаках ВСУ по России
Более 230 человек пострадали за неделю от атак ВСУ
Депутат ответил, как сделать отдых детей из приграничья более безопасным
Минобороны: над российскими регионами сбили за ночь 140 беспилотников ВСУ
«Оставайтесь в укрытиях»: ВСУ устроили налет на крупный российский город
Маркетолог рассказал, как продлить срок службы окон
В одном из российских аэропортов ввели ограничения
Мужчина попал под фуру при попытке завести мотоцикл с толкача на МКАД
Вертолет американской ударной авиации рухнул вблизи Ормузского пролива
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до двух
Десятки военнослужащих ВСУ исчезли под Сумами
Для белых хакеров готовят новые правила в России
«Подходят взять автограф»: синхронист Мальцев о жизни после триумфа на ЧМ
Парикмахер ответил, улучшат ли витамины состояние кончиков волос
В России появятся новые вакцины против опухоли мозга
Психолог объяснила, из-за чего летом люди начинают нервничать и плохо спать
Россия откроет прямые рейсы в Малайзию
Группировка «Запад» за сутки уничтожила 80 боевых гексакоптеров ВСУ
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.