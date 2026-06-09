Грибы, курица, полчаса времени — и ты король праздничного застолья

Знаешь этот момент, когда хочется чего-то сытного, но с душой? Эти куриные ножки в сливочном соусе — именно то. Мясо тает, грибы дают аромат, а румяная корочка не дает оторваться.

Ингредиенты

Куриная голень — 6 шт., шампиньоны свежие — 200 г, лук-порей — 150 г, чеснок — 4 зубчика, сливки 35% — 200 мл, бульон куриный — 200 мл, мука пшеничная — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., масло сливочное — 30 г, тимьян сушеный — 1 ч. л., базилик сушеный — 1 ч. л., цедра лимона — 25 г, перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу, петрушка для подачи.

Как готовлю

Сначала я мариную голени в соли, перце и половине трав — минут на 10, пока грею сковороду. Обжариваю их на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон, затем откладываю. В ту же сковороду кидаю сливочное масло и шампиньоны: жарю, пока вся влага не уйдет и грибы не станут румяными. Тем временем добавляю лук-порей, через пару минут — чеснок, а затем муку, чтобы загустить соус.

Добавляю бульон, сливки, цедру и оставшиеся травы. Довожу до кипения, возвращаю курицу в сковороду (если она подходит для духовки) и отправляю в разогретую до 190 градусов духовку на 25 минут. Готово: мясо само отходит от кости, а соус такой, что хочется съесть ложкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура мяса — просто тает во рту, а грибной аромат разнесся по всей квартире. Рекомендую сразу делать двойную порцию: разлетается моментально, и на второй день уже ничего не остается.