Голубцы на любой вкус: 3 проверенных рецепта — сочно и без хлопот

Мечтаете о сытных голубцах в нежных капустных листьях? Тогда вы по адресу! Приводим 3 рецепта голубцов: классический, легкий с капустой и аппетитный ленивый с фаршем. Выбирайте свой вариант — и отправляйтесь на кухню творить!
Почему домашние голубцы — это не только вкусно, но и полезно
Белокочанная капуста содержит редкий витамин U (метионин), который помогает заживлять повреждения на слизистой желудка. В то же время рис дает сложные углеводы и энергию, а мясной фарш — полноценный белок и железо. При запекании или тушении без лишнего масла блюдо получается диетическим. Ниже — три рецепта с реальной калорийностью на 100 г и точными пропорциями.
Классические голубцы с рисом и фаршем
Данный рецепт голубцов требует терпения, но результат стоит того. В качестве соуса возьмем смесь сметаны и томат-пасты.
Ингредиенты (на 8–10 крупных штук):
капуста белокочанная — 1 кочан (примерно 1200 г);
фарш свино-говяжий — 600 г;
рис круглозерный — 150 г (сухой);
луковица репчатая — 150 г;
морковка — 120 г;
сметана 15% — 200 г;
томатная паста — 80 г;
вода или бульон — 500 мл;
соль, перец черный, лавровый лист — на свой вкус.
Приготовление:
Отварите крупу до полуготовности (8 минут после закипания), слейте жидкость.
Кочан погрузите в кипяток на 3–5 минут, разберите на листья, срежьте утолщения.
Луковицу (100 г) мелко порубите, морковку (100 г) нашинкуйте на терке. Обжарьте 3 минуты.
Соедините фарш, рис, половину лука с морковью, соль и перец.
На каждый лист выложите 60–70 г начинки, заверните конвертом.
Для соуса соедините сметану, томат-пасту, воду, оставшиеся лук и морковь.
Уложите голубцы швом вниз, покройте соусом, тушите 50 минут под крышкой.
Калорийность на 100 г: 195 ккал.
Полезные свойства в одной порции (250 г): дает 12 г белка для мышц и 3 г клетчатки для мягкого очищения кишечника.
Ленивые голубцы с капустой (без мяса, бюджетные)
Эти ленивые голубцы с капустой делаются без фарша — идеально для постного дня, экономии средств и веганского стола. Капуста здесь работает и как оболочка, и как основная начинка.
Ингредиенты (на 4 порции):
капуста белокочанная — 500 г;
рис круглозерный — 100 г;
луковицы репчатые — 100 г;
морковки — 100 г;
сок из томатов — 300 мл;
растительное масло — 30 мл;
соль, паприка — на свой вкус.
Приготовление:
Рис отварите до готовности.
Капусту нашинкуйте мелкими квадратиками (1х1 см), помните руками для выделения сока.
Лук и морковь обжарьте на масле 4 минуты.
Смешайте капусту, рис, половину зажарки, соль и паприку.
Сформируйте овальные котлеты, уложите в сотейник.
Залейте томатным соком, добавьте оставшуюся зажарку.
Тушите 30 минут на медленном огне.
Калорийность на 100 г: 87 ккал.
Полезные свойства: порция (300 г) содержит 50% суточной нормы витамина C и 4 г растительного белка. Подходит для тех, кто хочет снизить холестерин.
Ленивые голубцы с фаршем (самые сочные)
Классика среди быстрых угощений! Ленивые голубцы с фаршем напоминают тефтели в растительной «шубке». Готовим без предварительного отваривания капустных листьев.
Ингредиенты (на 5 порций):
фарш куриный (или индюшиный) — 500 г;
капуста белокочанная — 400 г;
рис — 80 г (сухой);
лук репчатый — 120 г;
яйцо куриное — 1 шт. (50 г);
сметана 10% — 150 г;
томат-паста — 50 г;
вода — 400 мл;
соль, перец, укроп сушеный — по вкусу.
Приготовление:
Крупу отварите до полуготовности (7 минут).
Капусту мелко нарежьте или пробейте в блендере (не в пюре, а кусочками по 5 мм).
Лук мелко порубите, смешайте с фаршем, крупой, капустой, яйцом и специями.
Массу отбейте о миску 10 раз — для плотности.
Слепите шарики по 70–80 г, обжарьте на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.
Для соуса смешайте сметану, томатную пасту и воду.
Переложите голубцы в кастрюлю, залейте соусом, тушите 35 минут.
Калорийность на 100 г: 148 ккал.
Полезные свойства: порция (250 г) покрывает 35% суточной нормы селена (для щитовидной железы) и 28% витамина B12 (для нервной системы). Куриный фарш легче свиного, так что желудок не сильно нагружается.
Ранее мы привели 3 лучших рецепта макарон в казане.