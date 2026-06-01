Голубцы на любой вкус: 3 проверенных рецепта — сочно и без хлопот

Голубцы на любой вкус: 3 проверенных рецепта — сочно и без хлопот
Мечтаете о сытных голубцах в нежных капустных листьях? Тогда вы по адресу! Приводим 3 рецепта голубцов: классический, легкий с капустой и аппетитный ленивый с фаршем. Выбирайте свой вариант — и отправляйтесь на кухню творить!

Почему домашние голубцы — это не только вкусно, но и полезно

Белокочанная капуста содержит редкий витамин U (метионин), который помогает заживлять повреждения на слизистой желудка. В то же время рис дает сложные углеводы и энергию, а мясной фарш — полноценный белок и железо. При запекании или тушении без лишнего масла блюдо получается диетическим. Ниже — три рецепта с реальной калорийностью на 100 г и точными пропорциями.

Классические голубцы с рисом и фаршем

Данный рецепт голубцов требует терпения, но результат стоит того. В качестве соуса возьмем смесь сметаны и томат-пасты.

Ингредиенты (на 8–10 крупных штук):

  • капуста белокочанная — 1 кочан (примерно 1200 г);

  • фарш свино-говяжий — 600 г;

  • рис круглозерный — 150 г (сухой);

  • луковица репчатая — 150 г;

  • морковка — 120 г;

  • сметана 15% — 200 г;

  • томатная паста — 80 г;

  • вода или бульон — 500 мл;

  • соль, перец черный, лавровый лист — на свой вкус.

Приготовление:

  1. Отварите крупу до полуготовности (8 минут после закипания), слейте жидкость.

  2. Кочан погрузите в кипяток на 3–5 минут, разберите на листья, срежьте утолщения.

  3. Луковицу (100 г) мелко порубите, морковку (100 г) нашинкуйте на терке. Обжарьте 3 минуты.

  4. Соедините фарш, рис, половину лука с морковью, соль и перец.

  5. На каждый лист выложите 60–70 г начинки, заверните конвертом.

  6. Для соуса соедините сметану, томат-пасту, воду, оставшиеся лук и морковь.

  7. Уложите голубцы швом вниз, покройте соусом, тушите 50 минут под крышкой.

Калорийность на 100 г: 195 ккал.

Полезные свойства в одной порции (250 г): дает 12 г белка для мышц и 3 г клетчатки для мягкого очищения кишечника.

Ленивые голубцы с капустой (без мяса, бюджетные)

Эти ленивые голубцы с капустой делаются без фарша — идеально для постного дня, экономии средств и веганского стола. Капуста здесь работает и как оболочка, и как основная начинка.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • капуста белокочанная — 500 г;

  • рис круглозерный — 100 г;

  • луковицы репчатые — 100 г;

  • морковки — 100 г;

  • сок из томатов — 300 мл;

  • растительное масло — 30 мл;

  • соль, паприка — на свой вкус.

Приготовление:

  1. Рис отварите до готовности.

  2. Капусту нашинкуйте мелкими квадратиками (1х1 см), помните руками для выделения сока.

  3. Лук и морковь обжарьте на масле 4 минуты.

  4. Смешайте капусту, рис, половину зажарки, соль и паприку.

  5. Сформируйте овальные котлеты, уложите в сотейник.

  6. Залейте томатным соком, добавьте оставшуюся зажарку.

  7. Тушите 30 минут на медленном огне.

Калорийность на 100 г: 87 ккал.

Полезные свойства: порция (300 г) содержит 50% суточной нормы витамина C и 4 г растительного белка. Подходит для тех, кто хочет снизить холестерин.

Ленивые голубцы с фаршем (самые сочные)

Классика среди быстрых угощений! Ленивые голубцы с фаршем напоминают тефтели в растительной «шубке». Готовим без предварительного отваривания капустных листьев.

Ингредиенты (на 5 порций):

  • фарш куриный (или индюшиный) — 500 г;

  • капуста белокочанная — 400 г;

  • рис — 80 г (сухой);

  • лук репчатый — 120 г;

  • яйцо куриное — 1 шт. (50 г);

  • сметана 10% — 150 г;

  • томат-паста — 50 г;

  • вода — 400 мл;

  • соль, перец, укроп сушеный — по вкусу.

Приготовление:

  1. Крупу отварите до полуготовности (7 минут).

  2. Капусту мелко нарежьте или пробейте в блендере (не в пюре, а кусочками по 5 мм).

  3. Лук мелко порубите, смешайте с фаршем, крупой, капустой, яйцом и специями.

  4. Массу отбейте о миску 10 раз — для плотности.

  5. Слепите шарики по 70–80 г, обжарьте на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.

  6. Для соуса смешайте сметану, томатную пасту и воду.

  7. Переложите голубцы в кастрюлю, залейте соусом, тушите 35 минут.

Калорийность на 100 г: 148 ккал.

Полезные свойства: порция (250 г) покрывает 35% суточной нормы селена (для щитовидной железы) и 28% витамина B12 (для нервной системы). Куриный фарш легче свиного, так что желудок не сильно нагружается.

Елизавета Макаревич
