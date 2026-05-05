Вместо скучных запеканок: картошку режу кружками и беру фарш. Готовлю «лазанью» без теста. С бешамель и румяной корочкой

Вместо скучных запеканок: картошку режу кружками и беру фарш. Готовлю «лазанью» без теста. С бешамель и румяной корочкой

Это тот самый вариант, когда классическая лазанья становится проще и даже интереснее. Вместо листов теста — тонкий картофель, но всё остальное остаётся: насыщенный мясной соус и нежный сливочный бешамель.

Никаких сложных техник — обычные продукты, понятные шаги и духовка. В итоге получается сытное, «собранное» блюдо, которое отлично подходит и на ужин, и на выходные.

Ингредиенты: фарш — 700 г, томаты консервированные — 500 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., сельдерей — 2 стебля, чеснок — 2 зубчика, томатная паста — 2 ст. л., красное сухое вино — 150–200 мл, картофель — 700 г, сыр — 150 г, оливковое масло — 2 ст. л., соль, перец. Для бешамеля: молоко — 1 л, сливочное масло — 50 г, мука — 60 г, мускатный орех — щепотка.

Лук, морковь и сельдерей обжариваю до мягкости, добавляю фарш и жарю, разбивая комочки. Вливаю вино, даю выпариться, затем добавляю томаты, пасту, чеснок, соль и перец и томлю до густоты. Для бешамеля растапливаю масло, вмешиваю муку, вливаю тёплое молоко и довожу до гладкости.

Картофель нарезаю очень тонкими ломтиками. В форму выкладываю слоями: соус, картофель, бешамель — и так несколько раз. Сверху посыпаю сыром и запекаю при 180 °C около часа до мягкости картофеля и румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом из морковки и колбасного сыра. Салат из 4 ингредиентов — все простое, но вкус отличный.