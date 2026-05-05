День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 07:36

Вместо скучных запеканок: картошку режу кружками и беру фарш. Готовлю «лазанью» без теста. С бешамель и румяной корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это тот самый вариант, когда классическая лазанья становится проще и даже интереснее. Вместо листов теста — тонкий картофель, но всё остальное остаётся: насыщенный мясной соус и нежный сливочный бешамель.

Никаких сложных техник — обычные продукты, понятные шаги и духовка. В итоге получается сытное, «собранное» блюдо, которое отлично подходит и на ужин, и на выходные.

Ингредиенты: фарш — 700 г, томаты консервированные — 500 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., сельдерей — 2 стебля, чеснок — 2 зубчика, томатная паста — 2 ст. л., красное сухое вино — 150–200 мл, картофель — 700 г, сыр — 150 г, оливковое масло — 2 ст. л., соль, перец. Для бешамеля: молоко — 1 л, сливочное масло — 50 г, мука — 60 г, мускатный орех — щепотка.

Лук, морковь и сельдерей обжариваю до мягкости, добавляю фарш и жарю, разбивая комочки. Вливаю вино, даю выпариться, затем добавляю томаты, пасту, чеснок, соль и перец и томлю до густоты. Для бешамеля растапливаю масло, вмешиваю муку, вливаю тёплое молоко и довожу до гладкости.

Картофель нарезаю очень тонкими ломтиками. В форму выкладываю слоями: соус, картофель, бешамель — и так несколько раз. Сверху посыпаю сыром и запекаю при 180 °C около часа до мягкости картофеля и румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом из морковки и колбасного сыра. Салат из 4 ингредиентов — все простое, но вкус отличный.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошку давно не жарю: режу на тонкие лепестки и пеку французский гратен — сливки, паприка, сыр и все просто
Общество
Картошку давно не жарю: режу на тонкие лепестки и пеку французский гратен — сливки, паприка, сыр и все просто
Картошка на ужин за 15 минут: 5 быстрых рецептов — от ежиков до запеканки
Семья и жизнь
Картошка на ужин за 15 минут: 5 быстрых рецептов — от ежиков до запеканки
Филе минтая и 4 картошки — через 20 минут подаю зразы в шубке: нежнее рыбных котлет и сытнее драников
Общество
Филе минтая и 4 картошки — через 20 минут подаю зразы в шубке: нежнее рыбных котлет и сытнее драников
Тру морковку и колбасный сыр: салат из 4 ингредиентов — все простое, но вкус отличный
Общество
Тру морковку и колбасный сыр: салат из 4 ингредиентов — все простое, но вкус отличный
Бабагануш хочется делать постоянно: шикарная закуска из баклажанов — запек и смешал, на ароматный хлеб, как салат и как гарнир
Общество
Бабагануш хочется делать постоянно: шикарная закуска из баклажанов — запек и смешал, на ароматный хлеб, как салат и как гарнир
картошка
картофель
простой рецепт
фарш
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.