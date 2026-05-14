Запекаю молодую капусту с фаршем и томатным соусом — капустные шарики «ленивые голубцы» в духовке за 30 минут, сочнее и быстрее классических

Это гениально простой рецепт голубцов для тех, кто любит это блюдо, но ненавидит возиться с капустными листьями, отваривать их и заворачивать начинку. Никакой возни с кочаном — просто нашинковал капусту, смешал с фаршем, слепил шарики и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, ароматные шарики с хрустящей корочкой и нежнейшей начинкой из капусты, фарша и риса, пропитанные томатным соусом. Капуста становится мягкой и сладковатой, фарш — сочным, а соус придает блюду насыщенный вкус.

Голубцы в таком формате намного интереснее и проще в приготовлении, при этом они не разваливаются и отлично держат форму. Идеальны для ужина с картофельным пюре или овощным салатом.

Готовятся из доступных продуктов, а результат удивит даже опытных хозяек. Для приготовления вам понадобится: 500 г молодой капусты, 500 г мясного фарша, 100 г риса, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 200 г томатного соуса, соль, перец, паприка, зелень петрушки. Рис отварите до полуготовности. Капусту мелко нашинкуйте, слегка помните с солью. Лук и чеснок мелко порубите. В миске смешайте фарш, капусту, рис, лук, чеснок, соль, перец и паприку. Хорошо вымешайте. Сформируйте из массы небольшие шарики. Выложите их в форму для запекания. Томатный соус смешайте с 100 мл воды, залейте шарики. Запекайте при 180 °C 30 минут. Подавайте горячими, посыпав зеленью.

