Смешала колбасу с молодой капустой и добавила горошек — через 10 минут салат «Быстрый» готов, сочнее и сытнее оливье

Смешала колбасу с молодой капустой и добавила горошек — через 10 минут салат «Быстрый» готов, сочнее и сытнее оливье

Это гениально простой рецепт экспресс-закуски для тех, кто любит вкусно и сытно поесть, но не хочет часами стоять у плиты. Никакого варения — просто нарезал, смешал и заправил.

Получается обалденная вкуснятина: сочная хрустящая капуста с нежной вареной колбасой и сладким консервированным горошком в пикантной майонезной заправке. Капуста придает салату свежесть и хруст, колбаса — сытность, а горошек — приятную сладковатую нотку. Он готовится из самых доступных продуктов, которые найдутся в любом холодильнике. Идеален для быстрого обеда, ужина или как дополнение к праздничному столу.

Готовится за 10 минут, а исчезает еще быстрее. Для приготовления вам понадобится: 300 г вареной колбасы, 300 г белокочанной капусты, 200 г консервированного зеленого горошка, майонез, соль и черный молотый перец по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок.

Колбасу нарежьте соломкой. С горошка слейте жидкость. В глубокой миске смешайте капусту, колбасу и горошек. Заправьте майонезом, посолите, поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться 15–20 минут в холодильнике — салат станет еще вкуснее. По желанию украсьте зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.