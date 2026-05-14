Раскрыто, какую меру пресечения следствие запросило для продюсера Линды

Следствие попросило Тверской суд Москвы отправить под домашний арест саунд-продюсера певицы Линды (Светлана Гейман) Михаила Кувшинова, задержанного по делу о мошенничестве с авторскими правами на произведения Максима Фадеева, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Кувшинов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании Кувшинову меры пресечения в виде домашнего ареста со сроком на два месяца. Доставленный в суд подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — сказала представитель суда.

О допросе певицы Линды сообщалось 12 мая. Вместе с ней в отделении находились Кувшинов и директор ООО «Профит» Дарья Шамова, у которой ранее прошли обыски. Конфликт между Линдой и Фадеевым продолжается уже много лет. По словам артистки, причиной разрыва стали финансовые вопросы и методы продвижения.

Солистка группы Total Марина Черкунова позже отметила, что скандал вокруг и ее брата Фадеева стал шоком для многих. Артистка отметила, что не может наблюдать за тем, что происходит. Черкунова также добавила, что ее родственник не поддерживает с ней связь, номера телефонов Фадеева для нее недоступны.