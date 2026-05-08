«Не верится»: продюсер о новой песне Долиной про аферу с квартирой

Народная артистка России Лариса Долина выпустила песню об афере с квартирой ради привлечения внимания к своей персоне, заявил NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. При этом, по его словам, исполнительница своими действиями оттолкнула от себя публику.

На самом деле, после действий Ларисы Александровны [Долиной] не особо верится в искренние намерения по выпуску песни [«Момент истины»]. По сути, решения певицы отвернули ее от публики. Это не население озлобилось против нее, она своими действиями показала, как относится к людям, к их мнению и комментариям. Тема со скандалом вокруг квартиры уже начала потихоньку затухать, но все равно находится в топовой повестке. Мне кажется, что как раз этим и может воспользоваться команда Долиной, а также она сама, создав определенную волну привлечения внимания к своей персоне, — пояснил Рудченко.

Он подчеркнул, что негативное восприятие публики вызвано отношением Долиной к окружающим, ее высокомерием и надменностью. По мнению продюсера, новая жалобная песня певицы — это последняя попытка артистки вернуть утраченную любовь аудитории.

Ранее Долина представила новую песню под названием «Момент истины». В этой композиции певица провела параллель между своей жизнью и распятием, а также упомянула о проклятиях в свой адрес.