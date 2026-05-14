«Думал, что выздоровеет»: дочь Жириновского описала последние дни политика

Дочь Жириновского заявила, что он в последние дни жизни мечтал выздороветь

Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ, 2018 г. Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ, 2018 г. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский даже после начала болезни, которая унесла его жизнь, готовился к прямым эфирам, в которых часто принимал участие, рассказала его дочь Анастасия Боцан-Харченко на пресс-показе выставки «Жириновский навсегда» в Музее современной истории. По ее словам, политик думал, что сможет выздороветь, однако оказалось, что те дни стали последними в его жизни.

Даже когда он заболел и до того, как он лег в больницу, еще лежал, болел дома, он все равно, даже на постели, у него были разложены книги, потому что он готовился к очередному эфиру у Соловьева, где он должен был очередные прогнозы делать. Думал, что выздоровеет и придет на этот эфир, — сказала Боцан-Харченко.

Ранее заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что Жириновский вошел в историю мировой политики, побудив многих людей быть патриотами своих стран. Он назвал умершего политика уникальным.

