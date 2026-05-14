Подростка окатило огнем после попытки покурить в кладовке с бензином Подросток в Туве вышел покурить в кладовку с бензином и получил ожоги 75% тела

В Монгун-Тайгинском районе Республики Тыва 15-летний подросток получил ожоги 75% тела, когда зашел покурить в кладовку с бензином, и едва не спалил всю свою семью, сообщили в МВД. Мальчик поджег спичку, чтобы прикурить сигарету, и в этот момент воспламенился бензин.

Подросток выбежал из кладовки, затем разбудил дедушку и бабушку, которые спали в доме. Им удалось спастись чудом, но их жилище полностью сгорело. Мальчика госпитализировали с ожоговым шоком. Его состояние оценивается как тяжелое.

