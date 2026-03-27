27 марта 2026 в 12:48

Охотник из Тывы в одиночку превратил в груду металла почти 30 дронов ВСУ

Боец СВО из Тывы уничтожил 26 дронов-камиказде ВСУ с помощью автомата АК-12

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Стрелок из 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» Андриан Шивит-Оол с помощью автомата АК-12 с оптическим прицелом уничтожил 26 украинских дронов-камикадзе, заявили в пресс-службе Минобороны России. Бойца удостоили медали «За отвагу». До начала спецоперации уроженец Тывы был промысловым охотником.

Они летали над нами, эти «комики» (дроны-камикадзе. — NEWS.ru), и хотели нас уничтожить. У меня был автомат Калашникова АК-12 с оптическим прицелом. Я сбил 26 этих «комиков», — рассказал военнослужащий.

Шивит-Оол добавил, что опыт охотника оказался неоценим на передовой. Военный также подчеркнул, что ему «хотелось воевать за Россию».

Ранее бойцу СВО Денису Свиридову из Ростовской области, который в одиночку полутора месяца удерживал огневую позицию в ДНР, вручили медаль «Золотая звезда» Героя России. Он принимал участие в освобождении Мариуполя, Попасной, Марьинки, Георгиевки и Курахово.

Также стало известно, что российский военный Сергей Ярашев, который на протяжении 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино, совершил свой подвиг на первом же боевом задании. Сослуживец по имени Дмитрий рассказал, что молился за товарища, когда тот перестал выходить на связь. Он даже расплакался, когда узнал, что Ярашеву удалось выжить.

ВСУ
беспилотники
СВО
Республика Тыва
бойцы
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

