Охотник из Тывы в одиночку превратил в груду металла почти 30 дронов ВСУ

Стрелок из 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» Андриан Шивит-Оол с помощью автомата АК-12 с оптическим прицелом уничтожил 26 украинских дронов-камикадзе, заявили в пресс-службе Минобороны России. Бойца удостоили медали «За отвагу». До начала спецоперации уроженец Тывы был промысловым охотником.

Они летали над нами, эти «комики» (дроны-камикадзе. — NEWS.ru), и хотели нас уничтожить. У меня был автомат Калашникова АК-12 с оптическим прицелом. Я сбил 26 этих «комиков», — рассказал военнослужащий.

Шивит-Оол добавил, что опыт охотника оказался неоценим на передовой. Военный также подчеркнул, что ему «хотелось воевать за Россию».

Ранее бойцу СВО Денису Свиридову из Ростовской области, который в одиночку полутора месяца удерживал огневую позицию в ДНР, вручили медаль «Золотая звезда» Героя России. Он принимал участие в освобождении Мариуполя, Попасной, Марьинки, Георгиевки и Курахово.

Также стало известно, что российский военный Сергей Ярашев, который на протяжении 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино, совершил свой подвиг на первом же боевом задании. Сослуживец по имени Дмитрий рассказал, что молился за товарища, когда тот перестал выходить на связь. Он даже расплакался, когда узнал, что Ярашеву удалось выжить.