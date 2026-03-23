Боец ВС России несколько недель в одиночку удерживал огневую точку в ДНР Боец Свиридов 1,5 месяца в одиночку удерживал огневую точку и стал Героем России

Бойцу СВО Денису Свиридову из Ростовской области, который в одиночку на протяжении полутора месяцев удерживал огневую позицию в ДНР, вручили медаль «Золотая Звезда» Героя России, сообщили в правительстве региона. В публикации говорится, что военнослужащий принимал участие в освобождении Мариуполя, Попасной, Марьинки, Георгиевки и Курахово.

Звание Героя России младшему сержанту 150-й гвардейской мотострелковой дивизии было присвоено указом президента от 14 февраля 2026 года. «Золотую Звезду» ему торжественно передали 21 марта в Ростове-на-Дону при участии губернатора области Дмитрия Водолацкого.

Осенью 2025 года попал в окружение, занял круговую оборону и в одиночку удерживал огневую точку полтора месяца, — говорится в сообщении.

Кроме того, Свиридов лично ликвидировал 25 бойцов ВСУ и отрезал пути снабжения опорных пунктов противника. Он также отразил 27 атак и участвовал в штурме 24 опорных позиций противника.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ Сергей Ярашев, который на протяжении 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино, совершил свой подвиг на первом же боевом задании. Сослуживец по имени Дмитрий рассказал, что молился за товарища, когда тот перестал выходить на связь. Он даже расплакался, когда узнал, что Ярашеву удалось выжить.