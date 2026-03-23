23 марта 2026 в 13:32

Боец ВС России несколько недель в одиночку удерживал огневую точку в ДНР

Боец Свиридов 1,5 месяца в одиночку удерживал огневую точку и стал Героем России

ВС РФ в зоне СВО на Красноармейском направлении ВС РФ в зоне СВО на Красноармейском направлении Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Бойцу СВО Денису Свиридову из Ростовской области, который в одиночку на протяжении полутора месяцев удерживал огневую позицию в ДНР, вручили медаль «Золотая Звезда» Героя России, сообщили в правительстве региона. В публикации говорится, что военнослужащий принимал участие в освобождении Мариуполя, Попасной, Марьинки, Георгиевки и Курахово.

Звание Героя России младшему сержанту 150-й гвардейской мотострелковой дивизии было присвоено указом президента от 14 февраля 2026 года. «Золотую Звезду» ему торжественно передали 21 марта в Ростове-на-Дону при участии губернатора области Дмитрия Водолацкого.

Осенью 2025 года попал в окружение, занял круговую оборону и в одиночку удерживал огневую точку полтора месяца, — говорится в сообщении.

Кроме того, Свиридов лично ликвидировал 25 бойцов ВСУ и отрезал пути снабжения опорных пунктов противника. Он также отразил 27 атак и участвовал в штурме 24 опорных позиций противника.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ Сергей Ярашев, который на протяжении 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино, совершил свой подвиг на первом же боевом задании. Сослуживец по имени Дмитрий рассказал, что молился за товарища, когда тот перестал выходить на связь. Он даже расплакался, когда узнал, что Ярашеву удалось выжить.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему украинского языка не существует
Осужденный за мошенничество Митволь покинет колонию
Две россиянки получили ранения в результате удара ВСУ
Суд вынес решение по скандальному делу о криминальных авторитетах
Актер сериалов «Хирург» и «Тихий Дон» перестал выходить на связь с близкими
Калининградские спасатели потушили 110 пожаров за последнюю неделю
Биолог предупредил о возросшей активности клещей
В Совфеде раскрыли замыслы Зеленского по контактам с российской стороной
Трамп поставил на паузу операцию в Иране ради консультаций
Генетик объяснила, почему новые поколения выглядят моложе
Что известно о неожиданном приказе Трампа по военной операции в Иране
Что известно о смерти нобелевского лауреата по микробиологии Бишопа
Трамп заявил об «очень хороших» переговорах с Ираном
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на российский регион
Что известно о жуткой находке подростков на Васильевском острове
Друг Зеленского вернулся на Украину и получил приглашение на допрос
Популярный американский сервис оштрафовали на 10,5 млн рублей в России
«Нападение на Венгрию»: Орбан о прослушке телефонных разговоров Сийярто
Бомба в куче мусора: теракт в Буче 23 марта, кто взорвал нацполицию Украины
Родственники невесты устроили жестокую расправу над женихом
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

