Киркоров рассказал, почему снова начал курить Певец Киркоров признался, что снова закурил после травмы

Певец Филипп Киркоров признался, что снова начал курить после прошлогодней травмы, сообщает KP.RU. В прошлом году на одном из концертов у него загорелась куртка — из-за ожогов ему пришлось лежать в больнице несколько месяцев.

Ну, дал себе зарок, что доживу как минимум до 95! В прошлом году я пережил самый сложный период в моей жизни, после которого снова закурил, — рассказал Киркоров.

Как заявил артист, он понял, что пришло время избавляться от пагубной привычки, после того как случайно закурил в аэропорту Барнаула. По его словам, тогда сказались усталость и смена часовых поясов.

