Киркоров рассказал, почему снова начал курить

Певец Филипп Киркоров признался, что снова начал курить после прошлогодней травмы, сообщает KP.RU. В прошлом году на одном из концертов у него загорелась куртка — из-за ожогов ему пришлось лежать в больнице несколько месяцев.

Ну, дал себе зарок, что доживу как минимум до 95! В прошлом году я пережил самый сложный период в моей жизни, после которого снова закурил, — рассказал Киркоров.

Как заявил артист, он понял, что пришло время избавляться от пагубной привычки, после того как случайно закурил в аэропорту Барнаула. По его словам, тогда сказались усталость и смена часовых поясов.

Ранее Киркоров признался, что хотел бы полететь в космос и взять с собой любимую собаку по кличке Леонардо. По его словам, он готов пройти полный чекап перед экспедицией.

