В Финляндии раскрыли, что мешает Украине достичь мира с Россией

Коррупция мешает Украине достичь мира с Россией, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. В соцсети X он отметил, что эта проблема глубоко укоренилась в республике.

Причина, по которой Украина не может достичь мирного соглашения, заключается в глубоко укоренившейся коррупции в стране, — написал Мема.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дело бывшего главы офиса украинского президента Андрея Ермака вряд ли повлияет на урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что Москва не следит за этим судебным процессом, так как это проблема Киева.

До этого суд запретил Ермаку общаться с его гадалкой Вероникой Аникиевич и несколькими другими лицами. Отмечается, что запрет начнет действовать после выхода Ермака под залог в 180 млн гривен (304,2 млн рублей).

В свою очередь экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Ермак, скорее всего, сможет выйти под залог и избежать наказания по делу о коррупции. Однако, по его словам, этот скандал окажет влияние на политическую судьбу Зеленского.