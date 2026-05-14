14 мая 2026 в 14:02

Суд Украины запретил Ермаку общаться с гадалкой в случае выхода под залог

Андрей Ермак (справа) и его адвокат Игорь Фомин Андрей Ермак (справа) и его адвокат Игорь Фомин Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Суд запретил экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку общаться с его гадалкой Вероникой Аникиевич и несколькими другими лицами, сообщили в пресс-службе украинского Центра противодействия коррупции. Отмечается, что запрет начнет действовать после выхода Ермака под залог в 180 млн гривен (304,2 млн рублей).

ВАКС запретил Ермаку общаться с Вероникой «Фэншуй» Аникиевич и рядом других лиц. Это в случае внесения залога, конечно, — сказано в публикации.

Научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов ранее отметил, что обращение Ермака к гадалкам может создать для Зеленского трудности в ходе будущей предвыборной кампании. По его мнению, подобные действия не способствуют укреплению политического авторитета украинского лидера.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины превращает экс-главу офиса президента страны и лидера государства Владимира Зеленского в «отработанный материал». По его словам, за давлением на политиков стоят западные кураторы, которые решили «вывести их из игры».

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

