Арестованному Ермаку запретили общаться с гадалкой Суд Украины запретил Ермаку общаться с гадалкой в случае выхода под залог

Суд запретил экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку общаться с его гадалкой Вероникой Аникиевич и несколькими другими лицами, сообщили в пресс-службе украинского Центра противодействия коррупции. Отмечается, что запрет начнет действовать после выхода Ермака под залог в 180 млн гривен (304,2 млн рублей).

Научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов ранее отметил, что обращение Ермака к гадалкам может создать для Зеленского трудности в ходе будущей предвыборной кампании. По его мнению, подобные действия не способствуют укреплению политического авторитета украинского лидера.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины превращает экс-главу офиса президента страны и лидера государства Владимира Зеленского в «отработанный материал». По его словам, за давлением на политиков стоят западные кураторы, которые решили «вывести их из игры».