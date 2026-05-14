Политолог ответил, к чему может привести арест Ермака

Политолог Скачко: арест Ермака может привести к уходу Зеленского

Арест экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака может привести к тому, что Владимира Зеленского «уберут» с политической арены, заявил aif.ru политолог Владимир Скачко. Он отметил, что такую ситуацию спровоцировали «западные кураторы».

Все, что происходит, — это последнее предупреждение Владимиру Зеленскому перед тем, как его каким-то образом угомонить: то ли убить, то ли убрать с политической арены и заменить кем-то таким же наглым, но более покладистым и беспрекословным, — рассказал Скачко.

Политолог подчеркнул, что сейчас Украина используется как инструмент в геополитическом клинче между США, Европой, Британией и Россией. По его словам, Зеленский после ухода с поста также может стать фигурантом уголовного дела о коррупции.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Ермак, скорее всего, сможет выйти под залог и избежать наказания по делу о коррупции. Однако, по его словам, этот скандал окажет влияние на политическую судьбу Зеленского.