14 мая 2026 в 12:48

Политолог ответил, к чему может привести арест Ермака

Политолог Скачко: арест Ермака может привести к уходу Зеленского

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Арест экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака может привести к тому, что Владимира Зеленского «уберут» с политической арены, заявил aif.ru политолог Владимир Скачко. Он отметил, что такую ситуацию спровоцировали «западные кураторы».

Все, что происходит, — это последнее предупреждение Владимиру Зеленскому перед тем, как его каким-то образом угомонить: то ли убить, то ли убрать с политической арены и заменить кем-то таким же наглым, но более покладистым и беспрекословным, — рассказал Скачко.

Политолог подчеркнул, что сейчас Украина используется как инструмент в геополитическом клинче между США, Европой, Британией и Россией. По его словам, Зеленский после ухода с поста также может стать фигурантом уголовного дела о коррупции.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Ермак, скорее всего, сможет выйти под залог и избежать наказания по делу о коррупции. Однако, по его словам, этот скандал окажет влияние на политическую судьбу Зеленского.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
