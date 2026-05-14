День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 13:32

США поставили ротацию войск в Европе на паузу

Минобороны Литвы сообщило о приостановке ротации войск США в Европе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Европе приостановили ротацию военнослужащих ВС США, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас в эфире радио LRT. По его словам, идет оценка, где и как будут размещаться войска.

Ротация была приостановлена ​​для оценки того, как США будут размещать свои силы в Европе. Пока что такая информация, — сказал Каунас.

Ранее США решили вывести примерно 5 тыс. своих военнослужащих с территории Германии, а также сократить военное присутствие в Европе до уровня 2022 года. Под вывод подпадает бригадная группа, уже дислоцированная в ФРГ, также отменяется переброска батальона с дальнобойными системами.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент Дональд Трамп не может сократить армию США в Евросоюзе ниже 76 тыс. по закону. Он отметил, что сейчас лидер США ищет способы насолить лидерам Евросоюза, но более 5 тыс. человек передислоцировать не в состоянии.

Также шеф Пентагона Пит Хегсет поручил вывести пять тысяч военнослужащих из Германии. Этот процесс планируется завершить в течение 6–12 месяцев.

Европа
США
ротации
Литва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин отметил наличие талантливых людей среди участников СВО
Автоюрист оценил нововведения в оформлении нетрезвых водителей
В Кремле ответили на вопрос о высоком спросе на энергоресурсы из России
Миронов рассказал о заслугах Москальковой на посту омбудсмена
Офицер Росгвардии погиб при ударах ВСУ
Путин призвал отказаться от деления предприятий на оборонные и гражданские
В Минске пройдет выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»
Адвокат объяснил, что грозит подросткам за вождение без прав
Названы самые востребованные мобильные приложения в мире
В Госдуме назвали важное последствие переговоров США и Китая
Самокатчица влетела в российскую школьницу и скрылась
Превышение скорости без штрафа: порог правда сократят? Позиция МВД, Госдумы
Путин раскрыл технологические планы России
«Аэрофлот» провел совещание о развитии доступной среды на авиатранспорте
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Полицейские задержали серийного поджигателя автомобилей в Краснодаре
На Украине сделали громкое заявление о мобилизации молодежи
Мантуров раскрыл, для чего в России используются лазеры
Путин прибыл на съезд Союза машиностроителей России
Психиатр развеяла миф о спреях против депрессии
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.