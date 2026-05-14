США поставили ротацию войск в Европе на паузу Минобороны Литвы сообщило о приостановке ротации войск США в Европе

В Европе приостановили ротацию военнослужащих ВС США, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас в эфире радио LRT. По его словам, идет оценка, где и как будут размещаться войска.

Ротация была приостановлена ​​для оценки того, как США будут размещать свои силы в Европе. Пока что такая информация, — сказал Каунас.

Ранее США решили вывести примерно 5 тыс. своих военнослужащих с территории Германии, а также сократить военное присутствие в Европе до уровня 2022 года. Под вывод подпадает бригадная группа, уже дислоцированная в ФРГ, также отменяется переброска батальона с дальнобойными системами.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент Дональд Трамп не может сократить армию США в Евросоюзе ниже 76 тыс. по закону. Он отметил, что сейчас лидер США ищет способы насолить лидерам Евросоюза, но более 5 тыс. человек передислоцировать не в состоянии.

Также шеф Пентагона Пит Хегсет поручил вывести пять тысяч военнослужащих из Германии. Этот процесс планируется завершить в течение 6–12 месяцев.