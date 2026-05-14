В Белом доме назвали ресурс, интересующий Китай больше всего Белый дом: Китай заинтересован в увеличении закупок нефти у США

Китай заинтересован в увеличении закупок нефти у США, сообщила пресс-служба Белого дома. Там отметили, что председатель КНР Си Цзиньпин выступает против милитаризации Ормузского пролива и взимания платы за прохождение судов через морской путь.

Председатель [КНР] Си Цзиньпин <...> выразил интерес к закупке большего объема американской нефти, чтобы снизить зависимость Китая от [Ормузского] пролива в будущем, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и Си Цзиньпин на переговорах сошлись во мнении, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, в том числе, для поставок энергоносителей. Кроме того, оба политика считают неприемлемым получение Ираном ядерного оружия.

В свою очередь китаевед и доктор экономических наук Андрей Островский выразил мнение, что Трамп встретился с Си Цзиньпином прежде всего для обсуждения экономических проблем, к которым отчасти привели торговые войны. Он отметил, что Штаты оказались в слабом положении перед визитом Трампа в Китай в связи с тем, что Вашингтон так и не смог одержать победу в конфликте с Ираном.