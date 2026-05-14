Росатом построит АЭС в одной из стран Восточной Африки

Лихачев: Росатом построит АЭС в Руанде

Специалисты Росатома планируют построить атомную электростанцию в Руанде, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, которые передает РИА Новости, также есть договоренность о строительстве АЭС в Казахстане, во Вьетнаме и в Мьянме.

Ранее гендиректор Росатома заявил, что госкорпорация намерена привлечь турецких партнеров к строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Он отметил, что у Анкары есть опыт на стройке электростанции «Аккую».

До этого Лихачев сообщил, что ключевое оборудование для иранской атомной электростанции «Бушер» может быть отгружено в 2027 году. Он добавил, что проект остается для госкорпорации приоритетным, на российских предприятиях в плановом порядке продолжается изготовление оборудования.

В конце апреля на построенном с участием России первом энергоблоке АЭС «Руппур» была начата загрузка ядерного топлива в реактор. В Росатоме уточнили, что это произошло в Бангладеш.