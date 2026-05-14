День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 13:53

Росатом построит АЭС в одной из стран Восточной Африки

Лихачев: Росатом построит АЭС в Руанде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Специалисты Росатома планируют построить атомную электростанцию в Руанде, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, которые передает РИА Новости, также есть договоренность о строительстве АЭС в Казахстане, во Вьетнаме и в Мьянме.

Договорились о строительство атомных электростанций с Казахстаном, Вьетнамом, Мьянмой, Руандой, — сказал Лихачев.

Ранее гендиректор Росатома заявил, что госкорпорация намерена привлечь турецких партнеров к строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Он отметил, что у Анкары есть опыт на стройке электростанции «Аккую».

До этого Лихачев сообщил, что ключевое оборудование для иранской атомной электростанции «Бушер» может быть отгружено в 2027 году. Он добавил, что проект остается для госкорпорации приоритетным, на российских предприятиях в плановом порядке продолжается изготовление оборудования.

В конце апреля на построенном с участием России первом энергоблоке АЭС «Руппур» была начата загрузка ядерного топлива в реактор. В Росатоме уточнили, что это произошло в Бангладеш.

Мир
Россия
Алексей Лихачев
Руанда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второй брак, санкции Украины, мнение об СВО: как живет Александр Олешко
Путин отметил наличие талантливых людей среди участников СВО
Автоюрист оценил нововведения в оформлении нетрезвых водителей
В Кремле ответили на вопрос о высоком спросе на энергоресурсы из России
Миронов рассказал о заслугах Москальковой на посту омбудсмена
Офицер Росгвардии погиб при ударах ВСУ
Путин призвал отказаться от деления предприятий на оборонные и гражданские
В Минске пройдет выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»
Адвокат объяснил, что грозит подросткам за вождение без прав
Названы самые востребованные мобильные приложения в мире
В Госдуме назвали важное последствие переговоров США и Китая
Самокатчица влетела в российскую школьницу и скрылась
Превышение скорости без штрафа: порог правда сократят? Позиция МВД, Госдумы
Путин раскрыл технологические планы России
«Аэрофлот» провел совещание о развитии доступной среды на авиатранспорте
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Полицейские задержали серийного поджигателя автомобилей в Краснодаре
На Украине сделали громкое заявление о мобилизации молодежи
Мантуров раскрыл, для чего в России используются лазеры
Путин прибыл на съезд Союза машиностроителей России
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.