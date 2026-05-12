12 мая 2026 в 13:47

Лихачев раскрыл, кто станет партнером Росатома в Венгрии

Лихачев: Росатом намерен привлечь Турцию к строительству АЭС в Венгрии

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Росатом намерен привлечь турецких партнеров к строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит РИА Новости, у Анкары есть опыт на стройке АЭС «Аккую».

У нас есть фантастические цифры в Белоруссии, в Турции, в Египте, где на разных этапах стройки до 30%, 40% работ проводят местные компании, — отметил Лихачев.

Ранее Лихачев сообщил, что Росатом при необходимости сможет легко обосновать новому правительству Венгрии экономическую составляющую проекта АЭС «Пакш-2». Он подчеркнул, что все договоры такого рода не могут быть публичными из-за специфики атомной отрасли.

Позже венгерский политолог Габор Штир отметил, что громкие заявления в Будапеште прежде всего направлены на венгерского избирателя. Лидеру партии «Тиса» и премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру важно показать, что он совсем не такой, как предыдущий премьер Виктор Орбан. При этом у страны нет альтернатив «Пакшу», как нет в ближайшей перспективе и альтернатив российской нефти. Поэтому Мадьяру будет очень трудно найти компромисс, в том числе по «Пакш-2», уточнил эксперт.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

