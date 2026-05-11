Венгрия откажется от АЭС «Пакш-2»? Решение Будапешта, ответ Росатома

Новое правительство Венгрии пересмотрит планы расширения АЭС на Дунае. Чем недовольны в правительстве Петера Мадьяра, что говорят в Росатоме, когда должны достроить «Пакш-2»?

Новое правительство Венгрии намерено изучить документы по проекту атомной электростанции «Пакш-2», которую строит Росатом. Кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань заявил, что в проекте АЭС есть «секретные пункты».

«Нам нужна прозрачная ядерная стратегия. Нам необходимо проверить финансирование и стоимость проекта расширения „Пакш-2“, а также условия его реализации. Это секретные контракты, которые мы еще не видели, нам нужно их изучить», — объявил Капитань.

По словам кандидата в министры, новое правительство Петера Мадьяра и партии «Тиса» подозревает, что стоимость проекта могла быть завышенной. В течение 100 дней новые власти Венгрии намерены пересмотреть большое количество соглашений, которые были заключены при Викторе Орбане. При этом Мадьяр ранее подчеркнул, что Будапешт не собирается отказываться от «Пакш-2».

Изначальная стоимость проекта АЭС «Пакш-2» достигает €12,5 млрд, при этом €10 млрд были выданы в качестве кредита Россией.

Ответ Росатома, есть ли у Венгрии специалисты для строительства и работы АЭС

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев заверил, что корпорация готова дать руководству Венгрии ответы на все вопросы по проекту «Пакш-2». Он подчеркнул, что российских атомщиков заменить некому и бюджетами строительства АЭС они владеют лучше всех.

«У Росатома не имеющий аналогов опыт экспортного строительства АЭС. Мы лучше всех в мире понимаем экономику таких проектов. Цифры — вещь рациональная. Мы их легко сможем пояснить и обосновать, если это потребуется», — подчеркнул Лихачев.

Глава Росатома отметил: любые договоры на строительство АЭС содержат в себе непубличную часть, ведь «атомная электростанция — объект неординарный». Главная задача госкорпорации — максимально быстро, качественно и за наилучшую цену реализовать проект, подчеркнул Лихачев.

Венгерский политолог Габор Штир в разговоре с NEWS.ru отметил, что громкие заявления в Будапеште прежде всего направлены на венгерского избирателя. Мадьяру важно показать, что он совсем не такой, как Орбан. При этом у Венгрии нет альтернатив «Пакшу», как нет в ближайшей перспективе и альтернатив российской нефти. Поэтому Мадьяру будет очень трудно найти компромисс, в том числе по «Пакш-2».

«Мадьяр говорит одновременно о прагматизме во внешней политике и желании вернуть Венгрию в русло мейнстрима ЕС. Но это сейчас взаимоисключающие вещи. Европейский мейнстрим абсолютно антироссийский. И первое, чего это коснется, — это энергетический сектор, хоть как-то связанный с Россией», — указал Штир.

Когда должны достроить АЭС «Пакш-2», мощность и значение АЭС

АЭС «Пакш», построенная Советским Союзом в 1970-х годах, является основой венгерской энергетики и производит порядка 50% всего электричества в стране. Новая АЭС «Пакш-2» должна довести этот объем до 70%, общая мощность станции достигнет 4,5 ГВт энергии, что полностью избавит страну от необходимости закупать электричество за рубежом и сделает крупным экспортером. В рамках проекта Росатом должен установить два современных реактора ВВЭР-1200, которые считаются одними из самых безопасных в мире. Современный уровень техники позволяет гарантировать безопасную работу реактора в течение минимум 60–80 лет с последующим продлением срока эксплуатации.

Проект станции был задуман в 2009 году, соглашение с правительством Орбана было заключено без тендера в январе 2014 года. Последовавшие политические события из-за воссоединения Крыма с Россией и война в Донбассе неоднократно тормозили реализацию проекта.

В августе 2022 года, уже после начала СВО, Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на сооружение двух энергоблоков ВВЭР-1200 «Пакш-5» и «Пакш-6». В сентябре началась разработка котлована. В ответ администрация Джо Байдена ввела санкции против расширения АЭС «Пакш» с российским участием, но в ноябре 2025-го они были отменены администрацией Дональда Трампа. В сентябре 2025 года суд Евросоюза аннулировал выданное в 2017 году разрешение Еврокомиссии на финансовый вклад Венгрии в расширение АЭС «Пакш».

В феврале 2026 года началось строительство новых энергоблоков АЭС. Сроки завершения проекта до сих пор не ясны.

Валентин Меликов
