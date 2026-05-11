Банкротство, крипта, Дубай, имущество: что известно о бизнесе сына Валерии

Бизнесмен Филипп Березовский решил обанкротить сына певицы Валерии Арсения Шульгина. Что об этом известно, каким бизнесом занимается Шульгин, какая есть информация о его бизнесе, долгах и имуществе?

Кто решил обанкротить Арсения Шульгина

Бизнесмен Филипп Березовский обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом Арсения Шульгина, сына певицы Валерии (Алла Перфилова). По данным СМИ, иск был подан 8 мая. Ранее столичный суд уже вынес решение о взыскании с Шульгина задолженностей по трем договорам займа: сын певицы должен не менее 23 млн рублей.

Арсений — сын Валерии от Александра Шульгина, музыканта, игравшего в советской рок-группе «Круиз», и музыкального продюсера, который сотрудничал с Игорем Тальковым, группами «Телевизор» и «Лесоповал». Именно он придумал псевдоним для Валерии. Арсений женат на дочери благовещенских бизнесменов Лиане Волковой, у них двое детей — Селин (2021 г. р.) и Мирон (2025 г. р.). Пара постоянно жила в Дубае и не планировала возвращаться в Россию.

Как дошел до банкротства сын Валерии, что у него за бизнес

Арсению Шульгину 27 лет. С его именем связан целый ряд скандалов вокруг бизнес-проектов.

Так, в 2021 году с сыном артистки судился бизнесмен Артем Прохоров, который заплатил ему за поставку мундштуков для кальянов, но товар так и не получил. Тогда Мосгорсуд постановил взыскать с Арсения в пользу истца почти 1,2 млн руб. По данным СМИ, он привлекал инвесторов, якобы обещая «готовый бизнес» за предоплату за товар.

Арсений Шульгин Фото: Арсений Шульгин/vk.com

В 2024-м на Шульгина подал иск в Тверской суд строительный магнат Валентин Демчук. Он требовал значительно большую сумму: в сентябре 2018 года предприниматель выдал Арсению $568 тыс. и €100 тыс. с условием возврата через неделю и добавлением 5% от суммы. Однако Шульгин смог отдать только $58 тыс. «Экспресс-газета» отмечает, что Демчук «вспомнил» о долге только в августе 2022 года; он заключил с Арсением новый договор займа, а потом подписал мировое соглашение, которое позволит легализовать десятки миллионов рублей на процентах и неустойках.

В сентябре 2025 года против Шульгина подали в суд в Москве сразу два иска по договорам займа: от предпринимателей Филиппа Березовского и Виктора Плисковского. Сообщалось, что мужчина привлекал инвестиции в проекты майнинга криптовалют и импорта китайских автомобилей в Россию.

«Сумма предъявленных Шульгину претензий превышает 200 млн рублей. По факту мошеннических действий подано два гражданских иска в Хамовнический суд Москвы. Выяснилось, что Шульгин систематически нарушал условия инвестиционных соглашений, а все его личное имущество было заблаговременно переоформлено на супругу — блогера Лиану Шульгину. Это подтверждается выписками из ЕГРН и данными Росреестра», — утверждал в октябре 2025 года Telegram-канал Shutdown in a little country. Информация не подтверждена.

Что грозит Арсению Шульгину из-за многочисленных долгов

Авторы Shutdown in a little country полагают, что действия Шульгина могут содержать признаки состава преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В Сети обвиняли предпринимателя в том, что он переехал в Дубай, якобы чтобы скрыться от долгов в России.

Юрист Александр Гудас напомнил в разговоре со СМИ, что до бесконечности скрываться от гражданских исков со стороны кредиторов не получится: возможно возбуждение уголовного дела.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Гражданский иск все равно рассмотрят и без его участия. И в случае удовлетворения исковых требований на крупные суммы свыше 4,5 млн его могут привлечь по статье 315 УК РФ „Неисполнение решения суда“, предусматривающей наказание до года лишения свободы. А факты, установленные в рамках гражданского дела, могут быть использованы как основание для возбуждения дела по статье 159 УК РФ „Мошенничество“, по которой светит уже до 10 лет», — указал Гудас.

Читайте также:

Летом будет аномальная жара? Чего ждать в июне 2026 года, прогноз для России

Нарушения перемирия 11 мая: что сказали в Минобороны, удары ВСУ по России

Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора