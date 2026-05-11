Сын-банкрот, отношения с Пригожиным, мошенники: как живет певица Валерия

Певица Валерия продолжает свою творческую деятельность. Что известно о ее отношениях с мужем, музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, как их чуть не обманули мошенники, почему сын исполнительницы может стать банкротом?

Почему сын Валерии может стать банкротом

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом Арсения Шульгина, сына певицы Валерии. Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, инициатором процедуры стал кредитор Филипп Березовский, подавший соответствующий иск 8 мая.

Столичный суд уже вынес решение о взыскании с Шульгина задолженности по трем договорам займа. По информации СМИ, общая сумма финансовых претензий к молодому предпринимателю может превышать 23 млн рублей. На данный момент судебные инстанции готовятся к рассмотрению обоснованности требований о несостоятельности должника.

Какие отношения у Валерии и Пригожина

Иосиф Пригожин, муж Валерии, признался, что все еще «продолжает любить как пацан» свою жену. Он отметил, что супруги продолжают раскрываться друг для друга по-новому.

«Валерия — это женщина-загадка, которую сколько ни изучай, но не сможешь постигнуть до конца. Это женщина, которую хочется всегда покорять, но она остается непокоренной, поэтому это очень будоражит, и я с каждым разом все сильнее в нее влюбляюсь», — рассказал Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что они вместе уже около 20 лет. По его словам, такие же чувства он видит со стороны жены.

В то же время Валерия призналась, что готова уступить первенство в семье мужчине. По ее словам, в других сферах жизни она может быть активной и брать на себя ответственность.

«Я могу уступить мужчине лидерские позиции в семье. Я не буду биться за лидерство в семье ни за что на свете. Мне так легче, мне так проще <...>. Женщины часто забывают о том, что они женщины. Потому что много они должны сегодня на себе нести, очень большой груз, непосильный», — пояснила Валерия.

Певица рассказала, что при этом у современных женщин больше возможностей, чем 50 лет назад. При этом артистка все равно считает мир «мужским».

Как Валерия и Пригожин чуть не стали жертвами мошенников

В октябре прошлого года Пригожин рассказал о попытке мошенников обмануть его и Валерию с помощью технологии липсинк по видео. Он подчеркнул, что современные методы обмана стали крайне опасными и трудными для распознавания.

«Мне недавно позвонили по видео с липсинком. У меня есть друг, так голос был просто его! Но друг мне редко звонит, и я подумал: чего это он?» — отметил Пригожин.

Когда Валерия перезвонила «другу», выяснилось, что его аккаунт взломан. Медиаменеджер добавил, что мошенников следует приравнивать к убийцам, иначе они не остановятся и продолжат обманывать людей, особенно пожилых, которые менее знакомы с современными технологиями. Продюсер отметил, что ему часто звонят неизвестные, якобы представляющие ТСЖ, но такие звонки он сразу сбрасывает.

За месяц до этого Telegram-канал Mash сообщил, что Пригожина и Валерию обманул турецкий таксист на $12 тыс. (1 млн рублей). По данным источника, стамбульская полиция искала мошенника по всему городу, когда узнала российских знаменитостей.

Канал отмечает, что супруги поймали попутку, а водитель вежливо попросил оплатить поездку картой заранее, начал заговаривать паре зубы и протянул терминал, после чего Пригожин приложил карту, но оплата якобы не прошла. Оказалось, что таксист сделал так несколько раз, списывая все на технические неполадки.

В результате поездка сорвалась, а звезды заметили, что аферист списал не $30, а огромную сумму. Авторы поста указали, что Пригожин успел сфотографировать автомобиль, прежде чем аферист покинул место преступления. Стало известно, что артисты обратились в полицию, где узнали Валерию, а мошенника поймали, доставили в отделение и заставили извиниться, вернув все деньги в виде наличных.

