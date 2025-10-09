Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 13:04

Валерия и Пригожин едва не стали жертвами новой схемы мошенников

Пригожин рассказал, как его и Валерию пытались обмануть мошенники

Иосиф Пригожин и певица Валерия Иосиф Пригожин и певица Валерия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о попытке мошенников обмануть его и певицу Валерию с помощью технологии «липсинк» по видео. Он подчеркнул, что современные методы обмана стали крайне опасными и трудными для распознавания, сообщает KP.RU.

Мне недавно позвонили по видео с липсинком. У меня есть друг, так голос был просто его! Но друг мне редко звонит, и я подумал: чего это он?отметил Пригожин.

Когда Валерия перезвонила «другу», выяснилось, что его аккаунт взломан. Медиаменеджер добавил, что мошенников следует приравнивать к убийцам, иначе они не остановятся и продолжат обманывать людей, особенно пожилых, которые менее знакомы с современными технологиями. Продюсер отметил, что ему часто звонят неизвестные, якобы представляющие ТСЖ, но такие звонки он сразу сбрасывает.

Ранее СМИ сообщили, что Пригожина и Валерию обманул турецкий таксист на $12 тыс. (1 млн рублей). Супруги поймали попутку, а водитель вежливо попросил оплатить поездку картой заранее, начал заговаривать паре зубы и протянул терминал, после чего Пригожин приложил карту, но оплата якобы не прошла. Таксист сделал так несколько раз, списывая все на технические неполадки.

Иосиф Пригожин
Валерия
мошенники
аферисты
