Mash: Пригожин и Валерия стали жертвами таксиста-мошенника Mash: таксист в Турции обманул Иосифа Пригожина и Валерию на $12 тыс.

Telegram-канал Mash сообщил, что продюсера Иосифа Пригожину и певицу Валерию обманул турецкий таксист на $12 тыс. (1 млн рублей). По данным источника, стамбульская полиция искала мошенника по всему городу, когда узнала российских знаменитостей.

Канал отмечает, что супруги поймали попутку, а водитель вежливо попросил оплатить поездку картой заранее, начал заговаривать паре зубы и протянул терминал, после чего Пригожин приложил карту, но оплата якобы не прошла. Оказалось, что таксист сделал так несколько раз, списывая все на технические неполадки.

В результате поездка сорвалась, а звезды заметили, что аферист списал не $30, а огромную сумму. Авторы поста указали, что Пригожин успел сфотографировать автомобиль, прежде чем аферист покинул место преступления. Стало известно, что артисты обратились в полицию, где узнали Валерию, а мошенника поймали, доставили в отделение и заставили извиниться, вернув все деньги в виде наличных.

Ранее модель и блогер Алена Шишкова стала жертвой аферистов. Мошенники обманули ее в Instagram (деятельность в РФ запрещена), взломали аккаунт, а зайти она смогла только через компьютер.