Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 08:02

«Немыслимое»: на Западе раскрыли детали антироссийского проекта

Политолог Крайнер: Запад реализует план нападения на РФ, написанный в 1945 году

Уинстон Черчилль Уинстон Черчилль Фото: imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press
Западные политики поэтапно пытаются реализовать план уничтожения РФ, разработанный по приказу Уинстона Черчилля еще в 1945 году, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала. По его словам, они на протяжении веков одержимы идеей развалить Россию.

И, по-моему, это по-прежнему исходит из Лондонского Сити. На самом деле это происходит с конца Второй мировой войны — постепенное воплощение в жизнь проекта «Немыслимое», который Уинстон Черчилль представил в Лондоне еще до окончания Второй мировой войны, в апреле 1945-го, — констатировал он.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Россия является самой уважаемой страной на планете, а улучшение ее отношений с США при президенте Дональде Трампе представляет для Европы наилучшее развитие событий. Он выразил уверенность, что большинство европейцев выступают за дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Тем временем американский военный аналитик Скотт Риттер отметил, что санкции спасли Россию от западной агрессии и подтолкнули ее к более независимой политике. Он считает, что сейчас у президента РФ Владимира Путина есть своеобразный «санкционный щит», который защищает страну.

Европа
Запад
Россия
Уинстон Черчилль
