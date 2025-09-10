Бывшая девушка Тимати стала жертвой мошенников

Модель и блогер Алена Шишкова стала жертвой аферистов. Знаменитость сообщила об обмане мошенников в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По словам модели, ее аккаунт взломали, а зайти у нее получилось лишь через компьютер.

Скорее всего, меня выбросит через пару минут. Здесь, скорее всего, будут ставить скам-конкурсы от моего имени. Ни в чем не участвуйте! Это мошенники! — предупредила блогер.

Шишкова прославилась после романа с рэпером Тимати (Тимур Юнусов) в 2012 году. В 2014-м у пары появилась дочь Алиса. В 2015-м модель и рэпер решили расстаться. После этого Тимати завел роман с блогером Анастасией Решетовой. В 2019 году у них родился сын, которого назвали Ратмиром. Год спустя пара рассталась.

Ранее 13-летняя москвичка перевела мошенникам более 1,2 млн рублей со счетов бабушки. В столичной прокуратуре сообщили, что аферист представился полицейским и запугал подростка по телефону.

В России мошенники начали рассылать фальшивые приглашения от имени Пенсионного фонда. В МВД сообщили, что аферисты обещают «увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки».