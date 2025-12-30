Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Это блюдо — настоящее праздничное волшебство, где привычный картофель превращается в съедобный «сундучок» с горячей, ароматной начинкой. Хрустящая золотистая корочка скрывает сочную мясную сердцевину с луком и специями, создавая потрясающий контраст текстур. Каждый такой «сундучок» — это маленький сюрприз для ваших гостей, делающий ужин увлекательным и очень вкусным.

Для приготовления вам понадобится: 8 крупных картофелин, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 50 г сливочного масла, 50 мл мясного бульона или сметаны, соль, черный перец, паприка, растительное масло и зелень для подачи. Картофель тщательно вымойте. Срежьте с каждой картофелины верхушку и аккуратно вырежьте сердцевину ложкой или ножом для картофеля, чтобы получились «корзинки». Стенки не должны быть слишком тонкими. Картофельные «корзинки» посолите внутри и снаружи, сбрызните растительным маслом и выложите на противень. Запекайте их в разогретой до 200 °C духовке 20 минут. Для начинки мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте на сливочном масле до прозрачности, добавьте фарш и готовьте до цвета, посолите, поперчите, приправьте паприкой. Влейте бульон и потушите 5 минут. Достаньте картофельные заготовки, заполните их мясной начинкой, накройте срезанными верхушками как крышечками. Верните в духовку еще на 20–25 минут до полной мягкости картофеля. Подавайте горячими, полив сметаной и посыпав зеленью.

