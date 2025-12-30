Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 19:35

Британский актер стал рыцарем

Актер Идрис Эльба удостоился рыцарского титула за вклад в работу с молодежью

Идрис Эльба Идрис Эльба Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Британский актер Идрис Эльба получил рыцарский титул за вклад в работу с молодежью, передает The New York Times. Артист активно участвует в обсуждении проблемы роста преступлений с использованием холодного оружия в Великобритании. Он обсуждает с высокопоставленными лицами, включая короля Карла III и премьер-министра Кира Стармера, варианты выхода из сложившейся ситуации.

Среди лауреатов ежегодного новогоднего списка государственных наград оказались актриса Синтия Эриво, известная по франшизе «Злая», певица Элли Голдинг и актер Уорвик Дэвис, который сыграл профессора Флитвика в серии фильмов о Гарри Поттере. Всего в списке значатся более 1100 представителей различных профессий.

Ранее оперный певец Ильдар Абдразаков получил звание народного артиста России. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Абдразаков отмечен «за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

До этого владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий и глава махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев получили ордена Дружбы от президента России. Награды вручены за заслуги в развитии спорта. Оба деятеля отмечены за свой вклад в популяризацию физической культуры и многолетний труд.

Великобритания
актеры
рыцари
награждения
