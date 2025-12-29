Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 17:08

Галицкий и Гаджиев получили престижную награду от Путина

Путин наградил орденами дружбы Галицкого и Гаджиева

Сергей Галицкий Сергей Галицкий Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Президент России Владимир Путин наградил орденами дружбы владельца «Краснодара» Сергея Галицкого и главу махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовых актов, награды вручены за заслуги по развитию спорта.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить: Гаджиева Гаджи Муслимовича, <…> Галицкого Сергея Николаевича, — говорится в документе.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому в России установят новую памятную дату 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа. Документ также заложил правовые основы для привлечения виновных к ответственности.

До этого президент России назначил дипломата Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он будет представлять страну в штаб-квартире организации в Вене. До назначения дипломат занимал должность первого заместителя постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций.

Также Путин назначил дипломата Александра Алимова новым заместителем главы МИД России. Прежде дипломат занимал должность директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям внешнеполитического ведомства.

Владимир Путин
Гаджи Гаджиев
Сергей Галицкий
ордена
