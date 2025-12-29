Путин назначил нового постпреда России при ОБСЕ

Президент России Владимир Путин назначил дипломата Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, сказано, что Полянский будет представлять страну в штаб-квартире организации в Вене. До этого он занимал должность первого заместителя постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций.

Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрийская Республика, — говорится в документе.

Ранее в МИД России сообщили, что новым послом по особым поручениям по обеспечению российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) назначен Андрей Белоусов.

Также Путин назначил дипломата Александра Алимова новым заместителем главы МИД России. Прежде дипломат занимал должность директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям внешнеполитического ведомства.