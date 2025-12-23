Новый год-2026
23 декабря 2025 в 20:54

В МИД России назвали имя нового посла по особым поручениям по ДНЯО

Белоусов назначен новым послом по особым поручениям по ДНЯО

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: www.mid.ru
Новым послом по особым поручениям по обеспечению российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) назначен Андрей Белоусов, сообщили в МИД России. В Telegram-канале ведомства уточнили, что до этого он занимал пост заместителя постпреда при отделении ООН.

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Белоусов Андрей Иванович назначен послом по особым поручениям. С 2025 года — посол по особым поручениям МИД России. Курирует вопросы координации подготовки и обеспечения российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия ДНЯО, — подчеркнули ведомстве.

Ранее Анна Пономарева была назначена новым чрезвычайным и полномочным послом в Чешской Республике. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Другим документом от должности был освобожден Александр Змеевский.

Также Путин назначил Александра Алимова новым заместителем главы МИД России. Прежде дипломат занимал должность директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям внешнеполитического ведомства.

