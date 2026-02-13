Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 09:36

Россия встала на защиту русскоязычных жителей Латвии

Россия направила в ОБСЕ обращение из-за ситуации с русскоязычными в Латвии

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва направила обращение верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств в связи с нарушением прав русскоязычных жителей Латвии, сообщил РИА Новости постпред России при организации Дмитрий Полянский. Российская сторона также подняла этот вопрос на заседании постсовета ОБСЕ.

Мы уже направили соответствующее обращение, и нам подтвердили, что эта тематика принята во внимание, — сказал Полянский.

Полянский отметил, что представители Латвии в ходе дискуссии на заседании постоянного совета ОБСЕ отвергли претензии российской стороны. Постпред заявил, что власти Латвии должны принять конкретные меры для урегулирования ситуации.

Ранее лидер латвийской парламентской партии «Стабильность!», депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что ему грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России и защиту русскоязычного населения. Политик отметил, что этот судебный процесс покажет, насколько Европа боится правды. На заседании сейма он раскритиковал притеснение русскоязычных, после чего большинство парламентариев проголосовало за его удаление из зала.

ОБСЕ
Латвия
русскоязычные
Дмитрий Полянский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко посетил военный полигон в Белоруссии
Названо одно из условий успешного ведения бизнеса в 2026 году
Затор образовался на МЦД-2 по техническим причинам
Книжный сервис выяснил, какая пара покорила российских читателей
Задержание членов террористической ячейки в Крыму попало на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 13 февраля: вынос сотни солдат, бои в Купянске
Власти выявили тревожные недочеты после стрельбы в техникуме
Раскрыто состояние пострадавших после налета БПЛА на Волгоградскую область
Военэксперт увидел странности в ракетном ударе ВСУ по России
Удары по Украине сегодня, 13 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кашире построят комплекс по производству куриных яиц
Названо время, за которое ребенок рискует переохладиться в машине
Синоптик рассказал, как выросли сугробы в Москве
В России раскрыли, как Запад подталкивает Москву к ядерным ударам
Дорожные службы дали совет москвичам из-за сильного снегопада
Депутат призвал радикально ужесточить наказание за вовлечение в секты
Суд в Кузбассе отправил под стражу экс-сотрудника СК
Экипаж ДПС прорвал пробку и довез мать с задыхающимся сыном до больницы
Россиян предупредили, какие инфекции передаются через поцелуй
Горькое стало могилой для элиты ВСУ после сброса ФАБов
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.