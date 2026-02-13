Россия встала на защиту русскоязычных жителей Латвии Россия направила в ОБСЕ обращение из-за ситуации с русскоязычными в Латвии

Москва направила обращение верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств в связи с нарушением прав русскоязычных жителей Латвии, сообщил РИА Новости постпред России при организации Дмитрий Полянский. Российская сторона также подняла этот вопрос на заседании постсовета ОБСЕ.

Мы уже направили соответствующее обращение, и нам подтвердили, что эта тематика принята во внимание, — сказал Полянский.

Полянский отметил, что представители Латвии в ходе дискуссии на заседании постоянного совета ОБСЕ отвергли претензии российской стороны. Постпред заявил, что власти Латвии должны принять конкретные меры для урегулирования ситуации.

Ранее лидер латвийской парламентской партии «Стабильность!», депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что ему грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России и защиту русскоязычного населения. Политик отметил, что этот судебный процесс покажет, насколько Европа боится правды. На заседании сейма он раскритиковал притеснение русскоязычных, после чего большинство парламентариев проголосовало за его удаление из зала.