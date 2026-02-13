Политолог ответил, почему переговоры по Украине впервые проведут в Европе Политолог Кортунов: Швейцарию выбрали для переговоров из-за ее членства в ОБСЕ

Выбор Швейцарии в качестве площадки для мирных переговоров обусловлен ее членством в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявил NEWS.ru политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, ранее ОБСЕ уже контролировала соблюдение Минских соглашений.

Конечно, Швейцария — это не рядовая европейская страна, поскольку не входит ни в Евросоюз, ни тем более в Североатлантический альянс. Важно, что с начала года она является председателем ОБСЕ — это единственная организация, которая была в свое время вовлечена в процесс мониторинга Минских договоренностей, то есть имеет определенный профессиональный опыт в этой сфере. На протяжении долгого времени Швейцария была традиционным местом для проведения различного рода переговоров, и в целом всегда пыталась сохранить статус «нейтральной» страны, — пояснил Кортунов.

Он подчеркнул, что после начала украинского кризиса нейтральный статус Швейцарии, особенно в восприятии России, сильно пошатнулся, поскольку она присоединилась к множеству санкций. Тем не менее, по словам политолога, несмотря на это, швейцарцы всегда стремились сохранить свою особую позицию.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Украине состоится 17–18 февраля в Женеве. По его словам, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.