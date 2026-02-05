РФ обратилась в структуры ОБСЕ из-за дискриминации русскоязычных в Латвии

Россия направила официальные обращения в адрес верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств и в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в связи с дискриминацией русскоязычного населения в Латвии, сообщил зампостпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев на заседании Постоянного совета организации. В Москве призвали Ригу проявить здравый смысл, а профильные институты — дать должную оценку ситуации, передает ТАСС.

Призываем официальную Ригу проявить здравый смысл, а профильные исполнительные структуры ОБСЕ надлежащим образом отреагировать. Соответствующие обращения в адрес главы БДИПЧ Марии Телалиан и верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Кристофа Кампа нами уже направлены, — сказал он.

Ранее члены Общественной палаты России выразили возмущение вынесенным в Риге приговором правозащитнику Александру Гапоненко. Латвийский суд осудил его на 10 лет лишения свободы по обвинениям, которые в ОП РФ назвали надуманными и противоречащими международному праву.

Поводом для жесткого приговора 71-летнему правозащитнику послужили его высказывания о положении русского языка и русскоязычного населения в Латвии. Прокуратура утверждала, что Гапоненко публично заявлял о преследовании русских в республике, называл запрет на русский язык и ликвидацию русскоязычных школ этноцидом, а также изображал латышей враждебными по отношению к русскоязычному населению.