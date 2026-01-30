Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 19:35

«Циничная расправа»: в РФ вступились за осужденного в Латвии правозащитника

Члены ОП РФ возмутились приговором правозащитнику Гапоненко в Латвии

Александр Гапоненко Александр Гапоненко Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Члены Общественной палаты России выразили возмущение вынесенным в Риге приговором правозащитнику Александру Гапоненко. Латвийский суд осудил его на 10 лет лишения свободы по обвинениям, которые в ОП РФ назвали надуманными и противоречащими международному праву.

Выражаем возмущение в связи с вынесением латвийским правосудием жестокого приговора правозащитнику и антифашисту Александру Гапоненко. <...> Многолетнее уголовное преследование <...> и циничная расправа над ним имеют характер публичного устрашения, — говорится в сообщении.

Гапоненко охарактеризовали как последовательного защитника «Русского мира», чья профессиональная правозащитная деятельность долгое время вызывала раздражение официальных кругов Латвии. ОП РФ обратилась к международным правозащитным институтам ООН и ОБСЕ с призывом осудить приговор и добиваться его отмены, назвав судебное решение «позорным».

Ранее сообщалось, что поводом для жесткого приговора 71-летнему правозащитнику послужили его высказывания о положении русского языка и русскоязычного населения в Латвии. Прокуратура утверждала, что Гапоненко публично заявлял о преследовании русских в республике, называл запрет на русский язык и ликвидацию русскоязычных школ этноцидом, а также изображал латышей враждебными по отношению к русскоязычному населению.

